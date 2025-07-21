رومانيا تبرم اتفاقًا مع إسرائيل لشراء أنظمة دفاع جوي بملياري يورو

أعلنت رومانيا، التي تعمل على تحديث منظوماتها الدفاعية، إبرام اتفاقية مع إسرائيل مدتها 7 سنوات، لشراء أنظمة دفاع جوي بقيمة تزيد على ملياري يورو.

وجاء في بيان أصدرته، الاثنين، حكومة الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي: "وقّعت وزارة الدفاع وشركة رافائيل الإسرائيلية اتفاق إطار لشراء ستة أنظمة صواريخ قصيرة المدى".

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أضاف البيان: "يهدف البرنامج إلى تزويد الجيش بأنظمة أسلحة مصممة للحماية من التهديدات الجوية، خاصة المسيّرات وصواريخ كروز".

وشبّه وزير الدفاع يونوت موستيانو هذه الأنظمة بنظام القبة الحديدية.

وتعمل رومانيا على تحديث دفاعاتها منذ سنوات، واستبدال طائراتها وأسلحتها السوفياتية الصنع تدريجيًا.

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ووقّعت بوخارست عام 2024 عقدًا لشراء 32 مقاتلة من طراز إف-35 أمريكية الصنع مقابل 6,5 مليار يورو، في صفقة وُصفت بـ "التاريخية".

وكثّفت رومانيا جهودها الدفاعية منذ بدء الغزو الروسي لجارتها أوكرانيا عام 2022، علما أن مشروع أنظمة الدفاع الجوي كان أُطلق سابقًا وأقره البرلمان في 2020.

وتبقي رومانيا قواتها في حالة تأهب، وتندد بانتظام بانتهاك مسيّرات روسية مجالها الجوي أو تحطمها على أراضيها.

وكانت الجمهورية التشيكية أبرمت مع شركة رافائيل اتفاقًا عام 2021 لشراء أربع بطاريات من نظام دفاع جوي قصير المدى من طراز "سبايدر" بحلول عام 2026، مقابل 540 مليون يورو.

ونوّهت الشركة في حينه بـ"أول اتفاق دفاع جوي مع دولة عضو في الناتو".