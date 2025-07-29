رئيس الأركان الإيراني: جاهزون للرد على أي عدوان

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن إيران في أقصى درجات الجاهزية للرد الحازم على أي عدوان محتمل من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل، مشددًا على انعدام الثقة المطلق بوعود وتعهدات الطرفين.

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وقال اللواء موسوي في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، خلال مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع في جمهورية طاجيكستان، اللواء صابر زاده، إن الحرب التي استمرت 12 يومًا أثبتت للعالم أن الأمريكيين والإسرائيليين لا يلتزمون بأي مبدأ أو معيار دولي.

وأشار إلى أن "الطرفين فشلا في تحقيق أهدافهما وتلقّيا ضربات قاسية دفعتهما لطلب وقف إطلاق النار من أجل إنقاذ إسرائيل".

وأضاف أن الحرب الأخيرة أثبتت للعالم أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا يلتزمان بأي معايير أو قوانين دولية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذّر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن، من أن الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي خطوة من جانب إيران لإعادة تشغيل برنامجها النووي، مهددًا بتدميره "بسرعة غير متوقعة وبشكل علني".

وقال ترامب: "نتلقى إشارات سيئة وخاطئة من طهران، وهذا ليس جيدًا على الإطلاق".