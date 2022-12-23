الرئيس التشيلي يقول إن بلاده ستفتح سفارة في الأراضي الفلسطينية
قال الرئيس التشيلي جابرييل بوريك في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن بلاده تعتزم فتح سفارة في الأراضي الفلسطينية.
سنرفع تمثيلنا الرسمي في فلسطين من وجود قائم بالأعمال الآن سنفتتح سفارة
الرئيس التشيلي جابرييل بوريك
وأدلى بوريك، اليساري الذي دأب على التعبير عن دعمه لمطلب الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة، بهذه التصريحات في حفل خاص مع أبناء الجالية الفلسطينية في سانتياغو.
وقال بوريك: "سنرفع تمثيلنا الرسمي في فلسطين من وجود قائم بالأعمال، الآن سنفتتح سفارة"، ولم يذكر بوريك تفاصيل عن موقع مقر السفارة.
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية التشيلية أنطونيا أوريغولا التصريح اليوم الخميس، لكنها قالت إنه لا يوجد جدول زمني محدد حتى الآن وأن تشيلي ستظل تعترف بكل من فلسطين وإسرائيل كدولتين شرعيتين.