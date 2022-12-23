الرئيس التشيلي يقول إن بلاده ستفتح سفارة في الأراضي الفلسطينية

وقال بوريك: "سنرفع تمثيلنا الرسمي في فلسطين من وجود قائم بالأعمال، الآن سنفتتح سفارة"، ولم يذكر بوريك تفاصيل عن موقع مقر السفارة.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية التشيلية أنطونيا أوريغولا التصريح اليوم الخميس، لكنها قالت إنه لا يوجد جدول زمني محدد حتى الآن وأن تشيلي ستظل تعترف بكل من فلسطين وإسرائيل كدولتين شرعيتين.