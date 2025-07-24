مقتل قائد كبير بالحرس الثوري متأثرًا بجراحه خلال حرب الـ12 يومًا

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الخميس، عن مقتل العميد جواد نارنجي، أحد كبار قادة "الفرقة العملياتية الثالثة حمزة" التابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة أرومية شمال غرب إيران، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابة بليغة تعرض لها خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل الشهر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" الإيرانية، أن "العميد جواد نارنجي أُصيب خلال الهجمات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، ضمن واحدة من أعنف جولات التصعيد بين الطرفين".

وأضافت: "رغم تلقيه العلاج في أحد مستشفيات العاصمة طهران، فإن حالته الصحية كانت حرجة، ليلقى حتفه صباح اليوم متأثرًا بجراحه".

ويعد العميد نارنجي من الوجوه العسكرية البارزة في شمال غرب إيران، وقد لعب دورًا محوريًا في قيادة العمليات في المناطق الحدودية، لا سيما في محافظة أذربيجان الغربية، حيث كانت وحدته تنشط في مواجهة الجماعات الانفصالية وحماية الحدود.

وجاء نبأ وفاته في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب الأخيرة تُلقي بظلالها على الداخل الإيراني، وسط تعالي الأصوات المطالبة بمراجعة الاستعدادات الدفاعية وتعزيز منظومات الردع في مواجهة التهديدات المستمرة.