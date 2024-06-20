في زيارة هي الخامسة.. بوتين يصل إلى فيتنام

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى فيتنام، في زيارة دولة قادما من كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن بوتين سيجري في هانوي "محادثات مع جميع زعماء فيتنام الأربعة، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، نجوين فو ترونج، والرئيس تو لام، ورئيس الوزراء فام مينه تينه، ورئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان".

وتعد هذه الزيارة الخامسة لبوتين إلى فيتنام، وتأتي بعد رحلة إلى كوريا الشمالية؛ حيث أبرم اتفاق دفاع مشتركا مع بيونغ يانغ.

وكانت أول زيارة لبوتين إلى فيتنام عام 2001، وحينها وقع مع الرئيس الفيتنامي آنذاك، تران دوك لونغ، إعلانا حول "الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

أما زيارته الرابعة إلى هناك فجرت في نوفمبر عام 2017.