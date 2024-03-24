وزير المالية البريطاني : الروايات الروسية بشأن هجوم موسكو "سِتار دخاني"
قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الأحد إن المملكة المتحدة "ثقتها ضئيلة جدا" بالتصريحات الروسية المتعلقة بالهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو، متّهما روسيا بأنها تحاول "الدفاع" عن هجومها على أوكرانيا عن طريق اختلاق ستار دخاني دعائي.
وقُتل 133 شخصا على الأقل بهجوم مسلّح على قاعة كروكوس سيتي هول في الضواحي الشمالية لموسكو الجمعة، وقد تبنّى تنظيم "داعش" الاعتداء.
السلطات الروسية لم تحمّل إلى الآن التنظيم مسؤولية الهجوم، لكن الرئيس فلاديمير بوتين قال إن المهاجمين تم اعتقالهم خلال "توجّههم نحو أوكرانيا حيث، وفقا لمعلومات أولية، كانت لديهم نافذة عبور للحدود".
وكان جهاز الأمن الفدرالي (اف اس بي) قد أشار في وقت سابق إلى أن المشتبه بهم كانت لديهم "جهات اتصال" في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار.
وقال وزير المالية البريطاني في تصريح لشبكة سكاي نيوز الإخبارية الأحد "آخذ ما تقوله الحكومة الروسية على أنه مبالغ فيه كثيرا... بعد ما شهدناه من جانبها في السنوات الأخيرة".
وأضاف "نعلم أنهم يوجدون ستارا دخانيا دعائيا للدفاع عن غزو شرير للغاية لأوكرانيا".
وتابع "لكن هذا الأمر لا يعني أنها ليست مأساة أن يموت أبرياء عندما تقع تفجيرات مروعة".
وحذّر الوزير من أن المملكة المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية يجب "بكل تأكيد" أن تكون قلقة بشأن عودة تنظيم داعش إلى الساحة الدولية.
وقال الوزير للشبكة البريطانية "نحن محظوظون للغاية في هذا البلد لأن لدينا وكالات استخبارية تثير الإعجاب على نحو يفوق التصديق ونجحت... في إحباط كثير من التهديدات الإرهابية في السنوات الأخيرة، لكن علينا أن نبقى يقظين".
وأضاف "إذا كان داعش، فهو عشوائي تماما في ما يفعله، وهو مستعد للقتل بأبشع طريقة".