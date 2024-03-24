وزير المالية البريطاني : الروايات الروسية بشأن هجوم موسكو "سِتار دخاني"

قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الأحد إن المملكة المتحدة "ثقتها ضئيلة جدا" بالتصريحات الروسية المتعلقة بالهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو، متّهما روسيا بأنها تحاول "الدفاع" عن هجومها على أوكرانيا عن طريق اختلاق ستار دخاني دعائي.

وقُتل 133 شخصا على الأقل بهجوم مسلّح على قاعة كروكوس سيتي هول في الضواحي الشمالية لموسكو الجمعة، وقد تبنّى تنظيم "داعش" الاعتداء.

السلطات الروسية لم تحمّل إلى الآن التنظيم مسؤولية الهجوم، لكن الرئيس فلاديمير بوتين قال إن المهاجمين تم اعتقالهم خلال "توجّههم نحو أوكرانيا حيث، وفقا لمعلومات أولية، كانت لديهم نافذة عبور للحدود".

وكان جهاز الأمن الفدرالي (اف اس بي) قد أشار في وقت سابق إلى أن المشتبه بهم كانت لديهم "جهات اتصال" في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار.