استطلاع: 80% من الإسرائيليين يحمّلون نتنياهو كارثة "طوفان الأقصى"

أظهر استطلاع للرأي أن ما يصل إلى 80 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا بد أن يتحمل المسؤولية عن الإخفاق الأمني الذي كشفه هجوم حركة حماس الكاسح في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.

وكشف الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ونشرته اليوم الجمعة، أن نتنياهو متأخر كثيرا خلف وزير الدفاع السابق بيني غانتس، وهو رئيس حزب المعارضة المنتمي إلى الوسط، والذي انضم إلى حكومة وحدة الأسبوع الماضي.

وذكر الاستطلاع أن 48 بالمئة من المشاركين يعتقدون أن غانتس سيكون رئيسا أفضل للوزراء مقارنة بنسبة 28 بالمئة فقط في صالح نتنياهو.

وحتى من بين ناخبي حزب الليكود الحاكم، المنتمي إليه نتنياهو، قال 69 بالمئة إن على رئيس الوزراء تقبل المسؤولية.