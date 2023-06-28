دعوات لإصلاح شامل في الشرطة الفرنسية بعد مقتل المراهق الجزائري

من جانبه، استنكر المحامي اليساري لعائلتي زيد وبونا اللذين توفيا إثر صعقة كهربائية عام 2005 بعد محاولتهما الهروب من سيطرة الشرطة ما حدث للمراهق البالغ من العمر 17 عاما، مؤكدا "الأكاذيب الدائمة من قبل الشرطة".

وتساءل المحامي: "إلى متى يستمر إفلات الشرطة من العقاب".

وأشارت صحيفة لا ليبراسيون الفرنسية، إلى أنه "لولا أن احد المارة صور الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل لما تبينت حقيقة ما قامت به الشرطة التي ادعت على حد تعبيرها أن نائل حاول دهس شرطيين، لذلك تم إطلاق النار عليه".

وعلقت قناة فرانس 24 على الحادثة التي أثارت غضبا كبيرا في فرنسا، وطرحت تساؤلات حول عنف الشرطة.

وأبلغ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان البرلمان، أنه يجري استجواب ضابطي الشرطة، مقرا بأن مقطع الفيديو المنشور "صادم جدا".