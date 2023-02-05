واشنطن تدرس إرسال صواريخ متوسطة المدى لقواتها في اليابان

كشفت صحيفة "سانكي" اليابانية، أن واشنطن اقترحت نشر صواريخ متوسطة المدى في اليابان، وذلك في إطار خطة لتعزيز الدفاعات في مواجهة الصين في بحري الصين الشرقي والجنوبي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها، أن إرسال العتاد للقوات الأمريكية في اليابان قد يشمل أسلحة بعيدة المدى أسرع من الصوت وصواريخ توماهوك، بحسب ما ذكرت "رويترز".