واشنطن تدرس إرسال صواريخ متوسطة المدى لقواتها في اليابان
كشفت صحيفة "سانكي" اليابانية، أن واشنطن اقترحت نشر صواريخ متوسطة المدى في اليابان، وذلك في إطار خطة لتعزيز الدفاعات في مواجهة الصين في بحري الصين الشرقي والجنوبي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها، أن إرسال العتاد للقوات الأمريكية في اليابان قد يشمل أسلحة بعيدة المدى أسرع من الصوت وصواريخ توماهوك، بحسب ما ذكرت "رويترز".
إرسال العتاد للقوات الأمريكية في اليابان قد يشمل أسلحة بعيدة المدى أسرع من الصوت وصواريخ توماهوك.
صحيفة "سانكي"
وقالت إن طوكيو عازمة على بدء مناقشات جادة تجاه قبول نشر الأسلحة.
ولم يُكشف عن موقع نشر الأسلحة، لكن "سانكي"، قالت إن اليابان تضع جزيرة كيوشو الجنوبية في الاعتبار.
وترغب اليابان والولايات المتحدة في دعم الجزر التي تفصل بحر الصين الشرقي عن غرب المحيط الهادي؛ لأنها قريبة من تايوان التي تعتبرها الصين جزءا منها.