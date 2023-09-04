عقب لقائه أردوغان.. بوتين يعِد بتزويد أفريقيا بالغذاء "مجانا"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا بصدد إبرام اتفاق لتزويد أفريقيا بالغذاء، مجانًا، مشيرًا إلى أن الإمدادات ستبدأ بالوصول في غضون أسبوعين أو ثلاثة.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، في مدينة سوتشي الروسية، الواقعة على البحر الأسود.

وشكر بوتين الرئيس أردوغان، قائلًا: " أنا ممتن لأردوغان على العمل المشترك والحوار البناء"، وأعرب عن استعداد بلاده لاستئناف العمل باتفاق الحبوب "إذا وفيت جميع الاتفاقات"، مشيرًا إلى اعتزام بلاده مواصلة صادرات الحبوب والأسمدة، مجددًا اتهامه للغرب بخداع روسيا بشأن الأهداف الإنسانية لمبادرة البحر الأسود.

وأعلن بوتين أن روسيا مستعدة لإحياء اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود "ما أن يتم" رفع القيود عن صادراتها.

وقال بوتين "سنقوم بذلك ما أن يتم التطبيق الكامل لكل الاتفاقات الواردة فيه بشأن رفع القيود عن صادرات المنتجات الزراعية الروسية".

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الروسي عن رغبة روسيا وتركيا باستخدام عملاتهما الوطنية في التسويات المشتركة.

وقال الرئيس التركي من جانبه، إن مباحثاته مع بوتين تناولت مواضيع الزراعة والسياحة والتمويل والطاقة وقضايا أخرى.

وأضاف أردوغان، أن العلاقات مع روسيا تتطور في مختلف القطاعات، ولاسيما في المجال التجاري، حيث وصل التبادل إلى مستوى 100 مليار دولار، مبديًا استعداد بلاده لإجراء التبادلات التجارية مع روسيا بالعملتين الوطنيتين.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه "الاقتراحات البديلة" من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والذي انسحبت منه موسكو في تموز/يوليو.

وقال إن "الاقتراحات البديلة التي وضعت على جدول الأعمال لا يمكن أن تشكل نموذجًا مستدامًا وآمنًا يستند إلى التعاون بين الأطراف على غرار مبادرة البحر الأسود".

وأضاف "لقد أعددنا رزمة اقتراحات جديدة بالتشاور مع الأمم المتحدة. أعتقدُ أنه يمكن تحقيق نتائج. أعتقدُ أنه سيتم التوصل قريبًا إلى حل ينسجم مع تطلعات تركيا".