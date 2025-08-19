أردوغان وروته يناقشان الضمانات الأمنية المستدامة لأوكرانيا

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس، رجب طيب أردوغان، بحث هاتفيًا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الثلاثاء، الضمانات الأمنية الممكنة والمستدامة لأوكرانيا.

وأضافت الرئاسة، في بيان، أن أردوغان وروته ناقشا أحدث المستجدات في عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا، واتفقا على التنسيق الوثيق، بالإضافة إلى مساهمة تركيا في عملية السلام.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال مسؤول أمريكي وآخر في الناتو، إنه من المتوقع أن يجتمع قادة عسكريون في الحلف، غدًا الأربعاء، لبحث الوضع في أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، من المتوقع أن ينضم للاجتماع عبر الإنترنت، لكن الخطط قد تتغير.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" حتى الآن على طلب للتعليق، وفق وكالة "رويترز".

وعقد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي ما وصفه المصدر بالحلف بأنه "اجتماع دوري على مستوى قادة الدفاع".

وقال مسؤول آخر في الحلف إن القائد العسكري الكبير في حلف شمال الأطلسي أليكسوس جرينكويتش سيطلع قادة الدفاع على نتائج اجتماع ألاسكا الذي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي.