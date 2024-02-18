محلل أمني يحث فرنسا على تبنّي دور قيادي لحماية أوروبا

دعا المحاضر في الأمن الدولي بيير هاروش، باريس إلى إظهار قيادة أكبر في الدفاع الجماعي للقارة الأوروبية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعودة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب المحتملة إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة.

وتتضمن رؤية هاروش التي عرضها في مقال نشره مؤخرا في صحيفة "لوموند"، توضيحات حول الفروق الدقيقة في العقيدة النووية الفرنسية وتأثيراتها على الأمن الأوروبي، مشيرا إلى الجدل الأخير الذي أثارته تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السويد في 30 كانون الثاني/يناير.

وتتبنى فرنسا حاليا مبدأ يعطي الأولوية لحماية مصالحها الحيوية، مع الإشارة إلى "البعد الأوروبي" لهذه المصالح، لكن بالمقارنة مع القوى النووية الأخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا، فإن النهج الذي تتبناه باريس أكثر تقييداً بشكل ملحوظ، حيث يركز فقط على مصالحها الوطنية.

ويرى هاروش أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك رئاسة ترمب المحتملة وتصرفات روسيا في أوكرانيا وبيلاروسيا، سلطت الضوء على الحاجة إلى دور فرنسي أكثر حزما في الأمن الأوروبي، مقترحا أن تعترف باريس صراحة بمسؤوليتها في ضمان الأمن الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة.

واعتبر بأن تبني فرنسا موقفا استباقيا يخولها من تعزيز نفوذها في تشكيل المناقشات الأمنية الأوروبية، لاسيما فيما يتعلق بمفهوم الحكم الذاتي الاستراتيجي الأوروبي.