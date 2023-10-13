قبيل التوغل البري.. بلينكن يجري مباحثات في المنطقة للضغط على "حماس"

يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، لقاءات مكوكية مع قادة وزعماء ووزراء خارجية عدد من الدول في الشرق الأوسط، ضمن مساعيه لضبط التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

ويحاول بلينكن بذل جهود لزيادة الضغط على حركة "حماس"، في ظل ترجيح مضي إسرائيل نحو عملية برية في قطاع غزة.

وأكد بلينكن، يوم الخميس، من تل أبيب وقوف بلاده إلى جانب الدولة العبرية، التي توعّد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بـ"سحق" حركة حماس في أعقاب العملية غير المسبوقة، التي شنتها يوم السبت الماضي، قبل أن يدعو الجيش، اليوم الجمعة سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا.