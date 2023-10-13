قبيل التوغل البري.. بلينكن يجري مباحثات في المنطقة للضغط على "حماس"
يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، لقاءات مكوكية مع قادة وزعماء ووزراء خارجية عدد من الدول في الشرق الأوسط، ضمن مساعيه لضبط التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.
ويحاول بلينكن بذل جهود لزيادة الضغط على حركة "حماس"، في ظل ترجيح مضي إسرائيل نحو عملية برية في قطاع غزة.
وأكد بلينكن، يوم الخميس، من تل أبيب وقوف بلاده إلى جانب الدولة العبرية، التي توعّد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بـ"سحق" حركة حماس في أعقاب العملية غير المسبوقة، التي شنتها يوم السبت الماضي، قبل أن يدعو الجيش، اليوم الجمعة سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا.
ووصل بلينكن في وقت مُبكر إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيثُ من المقرر أن يلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل استكمال جولته الإقليمية بزيارة قطر والسعودية ومصر والإمارات.
وأكدت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية مساندتها لإسرائيل وحقها في "الدفاع عن النفس"، معلنة توفير مساعدات عسكرية إضافية لها، وإرسال حاملة طائرات إلى شرق المتوسط في مسعى لردع أطراف إقليمية عن الدخول على خط النزاع الراهن، في إشارة إلى "محور المقاومة" بقيادة إيران، العدو الإقليمي اللدود للدولة العبرية.
وستكون قطر إحدى أبرز المحطات في زيارة بلينكن، نظرًا للعلاقة الوثيقة التي تربطها بحماس، ودور الدوحة تقليديًا في جهود الوساطة وتأمين عمليات الإفراج عن الأسرى.
وقال بلينكن من تل أبيب: "سنواصل الضغط على الدول للحؤول دون تمدد النزاع، واستخدام تأثيرها على حماس من أجل الإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن الرهائن".
وأضاف: "سنناقش أيضا كيف يمكننا مواصلة العمل لتحقيق رؤيتنا لمنطقة أكثر سلما وازدهارا وأمنا واندماجا"، مبينًأ أن "هذا الخيار (المطروح)، وهذا الخيار بات بطريقة أو بأخرى، جليا بشكل أكبر جراء نشاطات حماس".
أما مصر، فيعمل المسؤولون الأمريكيون معها من أجل البحث في إنشاء ممر إنساني عبر معبر رفح، وهو الوحيد للقطاع مع العالم الخارجي غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، لكنه مغلق منذ تعرضه للقصف خلال الأيام الماضية.
وأكد الوزير بلينكن أنه بحث مع المسؤولين الإسرائيليين في إمكان توفير "ممر آمن للمدنيين الراغبين في المغادرة أو الابتعاد عن قطاع غزة".
وأتت تلك التصريحات قبل ساعات من إعلان إسرائيل أنها أمرت سكان مدينة غزة بإخلائها والنزوح جنوبا، في قرار أكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1,1 مليون شخص وحذرت من تبعاته "المدمّرة".
العمل مع عباس
وستكون زيارة عمّان فرصة لبلينكن للبحث مع الرئيس الفلسطيني، الذي ليس له تأثير على حماس المسيطرة على القطاع منذ العام 2007 بعد اشتباكات انتهت بطرد حركة فتح.
وسعت الولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس الديمقراطي جو بايدن، إلى دعم السلطة الفلسطينية نظرًا لاعتبارها الخيار الأمثل لأي سلام محتمل بين إسرائيل والفلسطينيين، على الرغم من انهيار المفاوضات حول السلام منذ أعوام.
إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عاد إلى الحكم العام الماضي على رأس ائتلاف هو الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية ويرفض حل الدولتين، عمل منذ أعوام على تهميش دور السلطة وعباس، معتبرًا أن الأخير لم يلتزم بما يكفي في العمل على وقف أعمال العنف.
وكان عباس أكد يوم أمس الخميس خلال لقائه العاهل الأردني، رفضه "قتل المدنيين" في الجانبين، وقال: "نرفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين لأنها تخالف الأخلاق والدين والقانون الدولي".
ودعا عباس إلى "الوقف الفوري للعدوان" في قطاع غزة، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن مكتبه.
وتحدث الوزير بلينكن هاتفيًا في وقت سابق إلى عباس، وحضّه على إدانة العنف والحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.