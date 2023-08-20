نائب عن الليكود: الخلافات الشخصية ستجر إسرائيل مع الوقت إلى حرب أهلية

حذَّر عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود موشيه سعادة، اليوم الأحد، من أن استمرار الخلافات الشخصية مع حزبه ستجر إسرائيل ومواطنيها - مع مرور الوقت - إلى حرب أهلية.

وأعرب "سعادة" عن دعمه وتأييده لمبادرة عضو الكنيست ماتان كاهانا من حزب "المعسكر الرسمي" لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق ما أفاد به موقع "واللا" العبري.

وقال "سعادة" خلال مقابلة مع إذاعة "FM103"، إنه يرحب بكل من يريد الانضمام، مبديًا دعمه لدعوة كاهانا بشأن تشكيل حكومة وطنية بأجندة واضحة يتولَّى رئاستها بنيامين نتنياهو لمدة عامين إضافيين.

وأضاف: "بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي هذا هو الطريق الصحيح.. لا خلاف مع المجتمع بأن هذا هو الصواب بحسب أيديولوجيتنا، وكل من يهمه هذا الأمر يجب عليه الانضمام، ومرحب به".

وتابع: "لا يوجد أي خلاف أيديولوجي بين أفيغدور ليبرمان والليكود، والخلافات الشخصية مع الليكود ستجر البلاد ومواطنيها - مع مرور الوقت - إلى حرب أهلية".