نائب عن الليكود: الخلافات الشخصية ستجر إسرائيل مع الوقت إلى حرب أهلية
حذَّر عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود موشيه سعادة، اليوم الأحد، من أن استمرار الخلافات الشخصية مع حزبه ستجر إسرائيل ومواطنيها - مع مرور الوقت - إلى حرب أهلية.
وأعرب "سعادة" عن دعمه وتأييده لمبادرة عضو الكنيست ماتان كاهانا من حزب "المعسكر الرسمي" لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق ما أفاد به موقع "واللا" العبري.
وقال "سعادة" خلال مقابلة مع إذاعة "FM103"، إنه يرحب بكل من يريد الانضمام، مبديًا دعمه لدعوة كاهانا بشأن تشكيل حكومة وطنية بأجندة واضحة يتولَّى رئاستها بنيامين نتنياهو لمدة عامين إضافيين.
وأضاف: "بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي هذا هو الطريق الصحيح.. لا خلاف مع المجتمع بأن هذا هو الصواب بحسب أيديولوجيتنا، وكل من يهمه هذا الأمر يجب عليه الانضمام، ومرحب به".
وتابع: "لا يوجد أي خلاف أيديولوجي بين أفيغدور ليبرمان والليكود، والخلافات الشخصية مع الليكود ستجر البلاد ومواطنيها - مع مرور الوقت - إلى حرب أهلية".
وأوضح النائب عن حزب الليكود، أن "الكثيرين كان لهم دور في أن تكون هذه الحكومة بهذا النهج، ليس نحن فقط، هنالك أعضاء في الكنيست يقاطعون حكومتنا، ونتيجة للمقاطعة اضطُررنا إلى إقامة حكومة ذات تيار واحد".
وأكد سعادة، أن "الوقت قد حان الوقت لتوحيد الأيديولوجية التي تلتف حولها جميع الأطياف والتيارات السياسية خدمة لمصالح إسرائيل".
وقال سعادة، إن "حزب الليكود مهتم بالتسوية والحوار، وعندما أتحدث إلى أعضاء المعارضة حتى كبار الأعضاء منهم، يقولون إنه يمكن حلها في دقائق".
وفيما يتعلق بالأزمة التي نشأت داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، وموجة رفض ضباط الاحتياط الخدمة العسكرية احتجاجًا على الثورة القضائية التي تقودها حكومة نتنياهو، قال سعادة: "يجب إخراج الجيش الإسرائيلي من الجدل السياسي، ولا نريد أن يكون الجيش الاسرائيلي في حالة نزاع وصدام بين الطرفين".
المصدر : موقع "واللا" العبري