واشنطن تكشف عن بدء أوكرانيا نشر قنابل عنقودية في حربها مع روسيا

كشف البيت الأبيض الأمريكي، يوم الخميس، عن بدء أوكرانيا نشر قنابل عنقودية كانت قد حصلت عليها من الولايات المتحدة مؤخراً، لاستخدامها في الحرب ضد روسيا.

وأكد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن القنابل العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا تُستخدم في ساحة القتال ضمن معركة كييف ضد موسكو.

وقال كيربي في تصريح له: "تلقينا بعض ردود الفعل الأولية من الأوكرانيين، وهم يستخدمونها بفعالية إلى حد بعيد".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن "القنابل العنقودية تؤثر على التشكيلات الدفاعية الروسية ومناوراتها".

وتعهدت أوكرانيا بأن يقتصر استخدامها للقنابل العنقودية في تفريق تجمعات جنود العدو الروسي، بحسب "رويترز".

وحظرت دول كثيرة القنابل العنقودية التي تحتوي على عشرات القنابل الصغيرة التي تمطر الشظايا على منطقة ما باعتبارها خطراً محتملاً على المدنيين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر من أن بلاده لديها "مخزون كاف" من القنابل العنقودية وأن موسكو تحتفظ بحق استخدامها إذا تم استخدام ذخيرة مماثلة ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: "بالطبع إذا تم استخدامها ضدنا فنحن نحتفظ بحق اتخاذ إجراء مضاد".