ما دلالات خطاب بايدن في ذكرى اقتحام مبنى "الكابيتول" ؟

سلّطت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الضوء على دلالات تحديد موعد الخطاب المقبل للرئيس الأمريكي جو بايدن، في السادس من الشهر الحالي، الذي يوافق ذكرى اقتحام مبنى "الكابيتول".

واقتحم مؤيدون للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مبنى الكابيتول في واشنطن في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، بعد خسارة ترامب السباق الانتخابي أمام بايدن.

ويلقي بايدن خطابه السبت، بمناسبة ذكرى اقتحام مبنى "الكابيتول"، في مدينة فالي فورج في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

واعتبرت "الغارديان" البريطانية، أن الخطاب المقبل لبايدن، لا يمكن اعتباره "خطابا تنافسيا" عاديا، ضمن سباق الانتخابات الرئاسية خلال العام الحالي.