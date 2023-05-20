تقرير: القوات الروسية تعلمت من أخطائها وأصبحت "أكثر خطورة" على أوكرانيا
قال تقرير بريطاني إن الجيش الروسي تعلم من أخطائه السابقة في ساحات المعركة بأوكرانيا، وأصبح الآن خصمًا أكثر تحديًا.
ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية التقرير الصادر عن "المعهد الملكي للخدمات المتحدة"، والذي ذكر أنه نتيجة لذلك "ستواجه أوكرانيا الآن تحديات تكتيكية كبيرة" في هجومها المضاد القادم ضد القوات الروسية.
يأتي ذلك بعد ما يقرب من 15 شهرًا من الحرب الأوكرانية، لم ترق القوات الروسية فيها إلى مستوى توقعات وسائل الإعلام والمحللين العسكريين، بحسب ما نقلته "نيوزويك".
ولكن وفقًا لـ"المعهد الملكي للخدمات المتحدة"، ومقره لندن، فقد حدد الجيش الروسي في الآونة الأخيرة أوجه القصور لديه، وحسن استراتيجياته ليصبح أكثر تنسيقًا.
وقال مؤلفو التقرير إنه على الرغم من أن روسيا تكافح باستمرار للرد على التهديدات الناشئة، إلا أنها تكيفت مع مرور الوقت.
وأشاروا إلى التحسينات في مختلف فروع القوات الروسية، بما في ذلك الوحدات الهندسية، وألوية الدبابات والمدفعية، فضلًا عن قوة الدفاعات الجوية للبلاد، وأنظمة الحرب الإلكترونية "القوية" التي تتمتع بها موسكو.
وقال التقرير: "بينما تكيفت قوات المشاة الروسية لتصبح أكثر فاعلية بعد "النتائج المخيبة للآمال" طوال معظم فترة الحرب، إلا أن هذه الوحدات لا تزال تواجه عقبة رئيسية نتجت عن ارتفاع معدلات الخسائر".
وأضاف: "يتمثل الضعف الرئيسي في وحدات المشاة الروسية في انخفاض الروح المعنوية، مما يؤدي إلى ضعف تماسكها والتعاون فيما بينها".
وفيما يتعلق بما يمكن أن يعنيه تطوير أسلوب الجيش الروسي للهجوم المضاد الأوكراني المرتقب، قال مؤلفو التقرير إن "عمق الدفاعات الروسية يعني أن أوكرانيا يجب أن تولد قوة قتالية جادة من أجل اختراق الخطوط الروسية، مع مدى التحصينات الدفاعية الروسية عبر الجبهة، مما يجعل تجاوزها شبه مستحيل".
في المقابل، قال أحد مؤلفي التقرير لـ"نيوزويك" إن أوكرانيا لا يزال بإمكانها تحقيق أهداف هجومها المضاد.
وأضاف: "القوات المسلحة الأوكرانية لديها دوافع جيدة وخلاقة في استخدام الأدوات التي تم توفيرها لها.. من المحتمل أن تحقق نتائج مهمة"، لكنه أشار إلى أن هذه العملية "ستأتي بتكلفة كبيرة للغاية، وأن النجاح ليس مضمونًا".