تقرير: القوات الروسية تعلمت من أخطائها وأصبحت "أكثر خطورة" على أوكرانيا

قال تقرير بريطاني إن الجيش الروسي تعلم من أخطائه السابقة في ساحات المعركة بأوكرانيا، وأصبح الآن خصمًا أكثر تحديًا.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية التقرير الصادر عن "المعهد الملكي للخدمات المتحدة"، والذي ذكر أنه نتيجة لذلك "ستواجه أوكرانيا الآن تحديات تكتيكية كبيرة" في هجومها المضاد القادم ضد القوات الروسية.

يأتي ذلك بعد ما يقرب من 15 شهرًا من الحرب الأوكرانية، لم ترق القوات الروسية فيها إلى مستوى توقعات وسائل الإعلام والمحللين العسكريين، بحسب ما نقلته "نيوزويك".