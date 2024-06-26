رئيس سويسرا السابق آلان بيرسيه أميناً عاماً لمجلس أوروبا‎

انتُخب الرئيس السويسري السابق آلان بيرسيه، الثلاثاء، أميناً عاماً لمجلس أوروبا، لولاية مدّتها 5 سنوات، بحسب ما أعلنت الهيئة البرلمانية للمؤسّسة المكلّفة بمراقبة حقوق الإنسان في القارة العجوز.

وفاز الرئيس السويسري السابق بهذا المنصب في الجولة الثانية من التصويت، وسيتولى مهامه في 18 أيلول/سبتمبر خلفاً للكرواتية ماريا بيتشيفونيتش بوريتش.

ونافس بيرسيه على هذا المنصب كلٌّ من البلجيكي ديدييه ريندرز، مفوّض العدل الأوروبي المنتهية ولايته، ووزير الثقافة الإستوني السابق إندريك سار.

ومجلس أوروبا هيئة لا تتبع للاتحاد الأوروبي وتضم 46 دولة عضواً.

وكتبت "الجمعية البرلمانية" لمجلس أوروبا على حسابها في منصة "إكس": "تهانينا لآلان بيرسيه، الذي انُتخب للتوّ أميناً عاماً لمجلس أوروبا لولاية مدّتها 5 سنوات".