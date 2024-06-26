رئيس سويسرا السابق آلان بيرسيه أميناً عاماً لمجلس أوروبا
انتُخب الرئيس السويسري السابق آلان بيرسيه، الثلاثاء، أميناً عاماً لمجلس أوروبا، لولاية مدّتها 5 سنوات، بحسب ما أعلنت الهيئة البرلمانية للمؤسّسة المكلّفة بمراقبة حقوق الإنسان في القارة العجوز.
وفاز الرئيس السويسري السابق بهذا المنصب في الجولة الثانية من التصويت، وسيتولى مهامه في 18 أيلول/سبتمبر خلفاً للكرواتية ماريا بيتشيفونيتش بوريتش.
ونافس بيرسيه على هذا المنصب كلٌّ من البلجيكي ديدييه ريندرز، مفوّض العدل الأوروبي المنتهية ولايته، ووزير الثقافة الإستوني السابق إندريك سار.
ومجلس أوروبا هيئة لا تتبع للاتحاد الأوروبي وتضم 46 دولة عضواً.
وكتبت "الجمعية البرلمانية" لمجلس أوروبا على حسابها في منصة "إكس": "تهانينا لآلان بيرسيه، الذي انُتخب للتوّ أميناً عاماً لمجلس أوروبا لولاية مدّتها 5 سنوات".
وبيرسيه الذي ينتمي للحزب الاشتراكي تولّى طوال 12 عاماً حقيبة الشؤون الداخلية في الحكومة الفدرالية السويسرية.
وبتولّيه هذه الحقيبة الوزارية التي تشمل القضايا الصحية، كان عليه إدارة أخطر أزمة في حياته المهنية، ألا وهي أزمة جائحة كوفيد-19.
وفي ذروة تلك الأزمة تمّ تهديده بالقتل ووُضع تحت حماية الشرطة، وهو أمر نادر للغاية في سويسرا.
وكان بيرسيه أحد أكثر السياسيين شعبية في سويسرا عندما فاجأ الجميع بإعلانه استقالته من الحكومة الفدرالية في نهاية 2023.
وتولّى بيرسيه الرئاسة الدورية للاتّحاد السويسري مرتين: الأولى في 2018 والثانية في 2023.
ورئيس الاتحاد السويسري هو منصب شرفي في الأساس يشغله لمدة عام واحد وزير فدرالي مع احتفاظه بحقيبته الوزارية.
ولد بيرسيه في 9 نيسان/أبريل 1972 في فريبورغ بسويسرا، ودرس العلوم السياسية ونال إجازة فيها عام 1996 قبل حصوله على دكتوراه في العلوم الاقتصادية من نوشاتيل في 2005، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.
تأسّس مجلس أوروبا في 1949 في ستراسبورغ، وهو يضمّ 46 دولة منذ خرجت منه روسيا في 2022 بعد حربها على أوكرانيا.