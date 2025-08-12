أوكرانيا: إرسال قوات إضافية لصد تقدم روسي بالقرب من بوكروفسك

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء أنه يخوض قتالا "صعبا" بالقرب من مدينتي بوكروفسك ودوبروبيليا وأنه أرسل قوات إضافية لمنع تقدم مجموعات صغيرة من القوات الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة في بيان إن قوات الجيش تصدت بالفعل لمجموعات حاولت تجاوز الخطوط الدفاعية الأوكرانية وألحقت بها الهزيمة، فيما تواصل الاشتباك مع مجموعات أخرى، وفق وكالة "رويترز".

إلى ذلك، قال جهاز الأمن الأوكراني إن طائرات مسيرة تابعة له قصفت مبنى يحتوي على طائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى من طراز (شاهد) في منطقة تتارستان الروسية على بعد 1300 كيلومتر من أوكرانيا.

وذكر الجهاز أن هذا هو الهجوم الثاني من نوعه خلال أربعة أيام، وأن مقاطع فيديو صورها سكان محليون هناك تؤكد استهداف المنشأة.