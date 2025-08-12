logo
العالم

أوكرانيا: إرسال قوات إضافية لصد تقدم روسي بالقرب من بوكروفسك

أوكرانيا: إرسال قوات إضافية لصد تقدم روسي بالقرب من بوكروفسك
عناصر من الجيش الأوكرانيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 3:20 م

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء أنه يخوض قتالا "صعبا" بالقرب من مدينتي بوكروفسك ودوبروبيليا وأنه أرسل قوات إضافية لمنع تقدم مجموعات صغيرة من القوات الروسية.

أخبار ذات علاقة

بهجوم مباغت.. روسيا تضغط على أوكرانيا للتنازل عن أراض قبل قمة ألاسكا

بهجوم مباغت.. روسيا تضغط على أوكرانيا للتنازل عن أراض قبل قمة ألاسكا

وقالت هيئة الأركان العامة في بيان إن قوات الجيش تصدت بالفعل لمجموعات حاولت تجاوز الخطوط الدفاعية الأوكرانية وألحقت بها الهزيمة، فيما تواصل الاشتباك مع مجموعات أخرى، وفق وكالة "رويترز".

أخبار ذات علاقة

"الهجوم الكبير".. زيلينسكي يحذر من عملية روسية تستبق قمة ألاسكا

"الهجوم الكبير".. زيلينسكي يحذر من عملية روسية تستبق قمة ألاسكا

إلى ذلك، قال جهاز الأمن الأوكراني إن طائرات مسيرة تابعة له قصفت مبنى يحتوي على طائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى من طراز (شاهد) في منطقة تتارستان الروسية على بعد 1300 كيلومتر من أوكرانيا.

وذكر الجهاز أن هذا هو الهجوم الثاني من نوعه خلال أربعة أيام، وأن مقاطع فيديو صورها سكان محليون هناك تؤكد استهداف المنشأة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC