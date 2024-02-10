إيران.. وفاة سياسي إصلاحي بعد استبعاده من الانتخابات البرلمانية

توفي السياسي الإصلاحي والنائب الإيراني السابق محمد رضا خباز، بعدما أعلن مجلس صيانة الدستور، الجمعة، قرار استبعاده من سباق الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في مطلع مارس/آذار المقبل.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، مساء الجمعة، إن "السياسي والنائب الإصلاحي السابق محمد رضا خباز توفي بسبب أزمة قلبية بعد ساعات من إعلان مجلس صيانة الدستور عدم أهليته".

وأضافت "أنه في الساعة 18:15 تم إرسال لجنة من منظمة الطوارئ إلى منزل السياسي محمد رضا خباز، لكنه توفي قبل نقله إلى مستشفى مدرس في مدينة كاشمر، التابعة لمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران"، مشيرة أنه "توفي عن عمر ناهز 69 عاماً".

وولد الناشط والسياسي الإصلاحي عام 1954 في مدينة كاشمر، ومثل هذه المدينة الدورات الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة لمجلس النواب الإيراني، وكان حاكماً لمحافظة خراسان الشمالية ومحافظة سمنان.