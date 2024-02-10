إيران.. وفاة سياسي إصلاحي بعد استبعاده من الانتخابات البرلمانية
توفي السياسي الإصلاحي والنائب الإيراني السابق محمد رضا خباز، بعدما أعلن مجلس صيانة الدستور، الجمعة، قرار استبعاده من سباق الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في مطلع مارس/آذار المقبل.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، مساء الجمعة، إن "السياسي والنائب الإصلاحي السابق محمد رضا خباز توفي بسبب أزمة قلبية بعد ساعات من إعلان مجلس صيانة الدستور عدم أهليته".
وأضافت "أنه في الساعة 18:15 تم إرسال لجنة من منظمة الطوارئ إلى منزل السياسي محمد رضا خباز، لكنه توفي قبل نقله إلى مستشفى مدرس في مدينة كاشمر، التابعة لمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران"، مشيرة أنه "توفي عن عمر ناهز 69 عاماً".
وولد الناشط والسياسي الإصلاحي عام 1954 في مدينة كاشمر، ومثل هذه المدينة الدورات الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة لمجلس النواب الإيراني، وكان حاكماً لمحافظة خراسان الشمالية ومحافظة سمنان.
كما ذكرت مواقع إخبارية إصلاحية أن وفاة محمد رضا خباز جاءت بعد ساعات من رفض مجلس صيانة الدستور أهليته في خوض سباق الانتخابات البرلمانية.
وكان هذا المجلس أعلن ان خباز ووفقاً للفقرة 2 من المادة 31 من قانون الانتخابات لا يسمح له بالترشح للانتخابات، بسبب "عدم امتثاله للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية".
ويتوقع مراقبون أن تشهد هذه الانتخابات البرلمانية مشاركة قليلة، بسبب استبعاد قائمة طويلة من مرشحي التيار الإصلاحي والمعتدلين.
وفي الانتخابات السابقة للمجلس الإسلامي عام 2020، شارك 42 بالمئة فقط من الأشخاص المؤهلين للتصويت، وهل أقل نسبة مشاركة منذ عام 1979.