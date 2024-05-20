طلب اعتقال نتنياهو وغالانت يصدم ساسة إسرائيل

ومن جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن "قرار المدعي العام كارثة سياسية ولا نقبل هذه المقارنة مع قتلة حركة حماس ولن نسكت عن القرار".

وعبر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، عن اعتقاده أن "أصدقاء إسرائيل والدول المستنيرة لن يسمحوا باستمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها وسيحكم التاريخ على أولئك الذين وقفوا إلى جانب النازيين من حماس"، مبينًا أن "مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة المسيسة والمعادية للسامية".

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "بيان المدعي العام في لاهاي يساوي بين نتنياهو وغالانت وقادة حماس وإرسال ممثلين للمحكمة كان خطأً فادحًا".

من جهتها نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن دبلوماسي إسرائيلي كبير قوله، إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "نفاق وإحراج كبير على المستوى الدولي".

وأكد المسؤول، أن "القرار كان متوقعًا إلا أن المسؤولين الإسرائيليين صُدموا عند صدوره".