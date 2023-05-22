الرئيس البرازيلي: انتظرت زيلينسكي ولم يأت

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إنه كان من المفترض أن يجتمع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما، لكن الأخير لم يحضر.

وأضاف الرئيس البرازيلي، اليوم الاثنين، أن "زيلينسكي لم يرغب بالاجتماع معي وفضل حضور اجتماع آخر".

وأوضح دا سيلفا خلال مؤتمر صحفي: "كان من المقرر عقد لقاء ثنائي معه في هذه القاعة.. انتظرنا وتلقينا معلومات تفيد بأن الوفد الأوكراني قد تأخر.. في غضون ذلك استقبلت رئيس فيتنام، وعندما غادر الرئيس الفيتنامي، لم يأت الرئيس الأوكراني".