الرئيس البرازيلي: انتظرت زيلينسكي ولم يأت
قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إنه كان من المفترض أن يجتمع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما، لكن الأخير لم يحضر.
وأضاف الرئيس البرازيلي، اليوم الاثنين، أن "زيلينسكي لم يرغب بالاجتماع معي وفضل حضور اجتماع آخر".
وأوضح دا سيلفا خلال مؤتمر صحفي: "كان من المقرر عقد لقاء ثنائي معه في هذه القاعة.. انتظرنا وتلقينا معلومات تفيد بأن الوفد الأوكراني قد تأخر.. في غضون ذلك استقبلت رئيس فيتنام، وعندما غادر الرئيس الفيتنامي، لم يأت الرئيس الأوكراني".
وتابع: "كنت مستاء، لأنني أود أن ألتقي به وأناقشه، ولكن زيلينسكي بالغ ويعرف ما يفعله".
وعندما سُئل زيلينسكي نفسه عن ما إذا كان مستاءً من أن الاجتماع مع الرئيس البرازيلي لم يحدث، قال لصحيفة فاينانشيال تايمز: "أعتقد أنه (لولا دا سيلفا) يجب أن يكون هو الشخص المستاء".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقنع دا سيلفا بالاجتماع مع زيلينسكي على هامش القمة.
وتحدث الزعيم البرازيلي مِرارًا وتكرارًا عن القتال في أوكرانيا، ووجه اتهامات ضد الدول الغربية واقترح أن تتنازل كييف عن شبه جزيرة القرم لروسيا من أجل تحقيق السلام.