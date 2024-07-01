هولاند يظفر بالمركز الأول في الانتخابات ويعبّد طريقه إلى الإليزيه
حصل الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، اليوم الأحد، على المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، ويحظى مرشح الجبهة الشعبية الجديدة، بحظ وافر في الجولة الثانية، قد يعبّد الطريق أمامه إلى الإليزيه مرة أخرى.
وحصل هولاند على 37.7% من الأصوات، بحسب النتائج الأولية، في إقليم كوريز، حيث يتمتع بشعبية قوية، وهي المنطقة التي انتخب فيها منذ فترة طويلة، وفق موقع "هافينغتون بوست" الفرنسي.
ولم يغادر هولاند المشهد السياسي، رغم أنه لم يترشح مرة أخرى للرئاسيات عام 2017، وقد حاول عام 2022 دون جدوى، لكنه بات من المؤكد أنه يفكر اليوم في رئاسيات عام 2027، وعودته إلى البرلمان ستجعل منه "شخصية قيادية" مرة أخرى، بحسب الموقع.
وأشار التقرير إلى أن هولاند ليس أول رئيس سابق يحاول خوض هذا الرهان، إذ عاد نيكولا ساركوزي في عام 2014 عبر حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، ثم الجمهوريين (حتى هزيمته في الانتخابات التمهيدية لعام 2016).
وقد أصبح فاليري جيسكار ديستان أيضًا نائبًا مرة أخرى، كان ذلك في عام 1993 (وحتى عام 2022)، أي بعد 12 عاماً من رحيله عن الإليزيه، تماما مثل فرانسوا هولاند، بحسب الموقع.
وحاز مرشح حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مايتي بوجي على المركز الثاني، ومرشح حزب الجمهوريين فرانسيس دوبوا على المركز الثالث في الإقليم.
وتشير النتائج بحسب الموقع إلى التوجه نحو جولة ثانية، ما لم يقرر مرشح حزب اليسار الانسحاب من أجل عرقلة اليمين المتطرف.
وقد انتُخب رئيس الجمهورية السابق لمدة 20 عامًا في كوريز، قبل وصوله إلى الإليزيه في عام 2012، وتوليه السلطة خلفا لنيكولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية.