هولاند يظفر بالمركز الأول في الانتخابات ويعبّد طريقه إلى الإليزيه

حصل الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، اليوم الأحد، على المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، ويحظى مرشح الجبهة الشعبية الجديدة، بحظ وافر في الجولة الثانية، قد يعبّد الطريق أمامه إلى الإليزيه مرة أخرى.

وحصل هولاند على 37.7% من الأصوات، بحسب النتائج الأولية، في إقليم كوريز، حيث يتمتع بشعبية قوية، وهي المنطقة التي انتخب فيها منذ فترة طويلة، وفق موقع "هافينغتون بوست" الفرنسي.

ولم يغادر هولاند المشهد السياسي، رغم أنه لم يترشح مرة أخرى للرئاسيات عام 2017، وقد حاول عام 2022 دون جدوى، لكنه بات من المؤكد أنه يفكر اليوم في رئاسيات عام 2027، وعودته إلى البرلمان ستجعل منه "شخصية قيادية" مرة أخرى، بحسب الموقع.

وأشار التقرير إلى أن هولاند ليس أول رئيس سابق يحاول خوض هذا الرهان، إذ عاد نيكولا ساركوزي في عام 2014 عبر حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، ثم الجمهوريين (حتى هزيمته في الانتخابات التمهيدية لعام 2016).