"معركة مصيرية".. رهانات معقدة لترامب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

يتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، كمعركة مصيرية لمستقبل ولايته، عبر استمرار الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. وفي خطوة استثنائية، قرر حزبه "الجمهوري" عقد مؤتمر خاص لهذه الانتخابات، وسط استعدادات مكثفة من الحزب الديمقراطي الذي يسعى لاستعادة السيطرة على الكونغرس.

ويرى خبراء أن عقد هذا المؤتمر الجمهوري يهدف إلى تعزيز سيطرة ترامب على الحزب وترسيخ قيادته، مع ضمان بقاء أجندته السياسية في محور إستراتيجية الحزب للانتخابات النصفية.

كما يسعى ترامب، من خلال هذه المبادرة، إلى تنظيم الحركة الشعبوية داخل حزبه وتحويلها إلى آلة انتخابية قادرة على حشد الأصوات.

وبينوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن انتخابات التجديد النصفي تشكل تحديات متعددة لترامب، أبرزها إمكانية عرقلة برنامجه الرئاسي في ما تبقى من ولايته إذا نجح الديمقراطيون في السيطرة على الكونغرس. كما يهدف المؤتمر الجمهوري إلى مواجهة الحملات الدعائية الديمقراطية الناجحة، خاصة في ظل استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع شعبية ترامب وحزبه، ما يستدعي ردًّا دعائيًّا مضادًّا لمنع فقدان الأغلبية الجمهورية".

وكان ترامب قال إن الحزب الجمهوري سيعقد مؤتمرًا من أجل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام 2026، في إطار سعي حزبه للحفاظ على سيطرته المحدودة على الكونغرس.

وعادة ما تعقد المؤتمرات الوطنية للأحزاب الأمريكية مع مرحلة الدعاية للانتخابات الرئاسية فقط وليس مع استحقاق التجديد النصفي في مجلسي النواب والشيوخ.

وقال ترامب على منصة تروث سوشيال: "يرغب الحزب الجمهوري بشدة في عقد مؤتمر لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026. سنعقده على أعلى مستوى. سيكون ممتعا ومثمرا للغاية".

ويؤكد الباحث في الشأن الأمريكي، محمد عطيف، أن "عقد الجمهوريين مؤتمرًا خاصًّا لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس خطوة استثنائية تحمل بضع دلالات سياسية، أولاها أن المبادرة تعكس العمل على تعبئة القواعد الانتخابية بشكل غير تقليدي ولا سيما في ظل وجود انقسامات حادة بين تيارات داخلية بالحزب".

وأضاف عطيف، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "المؤتمر قد يشكل منصة لتوحيد الخطاب الانتخابي وإعادة تركيز النقاش على أولويات الحزب؛ ما يعزز من فرص تقوية وتوسعة سيطرته داخل الكونغرس".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى تعزيز سيطرة ترامب الحزبية على المؤتمر الذي يُعتبر أداة لترسيخ قيادته وضمان بقاء أجندته السياسية في محور إستراتيجية الحزب للانتخابات النصفية. كما يسعى الرئيس من خلال هذه المبادرات إلى إعادة تنظيم الحركة الشعبوية داخل حزبه وتحويلها إلى قوة انتخابية منظمة قادرة على حشد الأصوات".



وتابع عطيف: "يمكن فهم هذه المبادرة على أنها رد على التحركات الديمقراطية خلال هذه المرحلة خاصة في ملفات الاقتصاد والحقوق الاجتماعية، حيث يسعى الجمهوريون إلى خلق لحظة سياسية مضادة تعيد توجيه الاهتمام العام نحو قضايا الهوية والهجرة والأمن وهي ملفات تقليدية تَمنح الحزب زخمًا انتخابيًّا وتشدد من تميزه عن الخصم".

واستكمل أن "المؤتمر من الناحية المؤسسية، يعكس إعادة تعريف أدوات الحملة الانتخابية الأمريكية، ففي حال أثبت هذا النموذج نجاحه، قد يشكل سابقة لتكريس مؤتمرات نصفية كأداة دورية لتعبئة الحزب وتنظيم صفوفه؛ ما قد يغير طبيعة الممارسة الحزبية في الولايات المتحدة ويمنح للجمهوريين أفضلية تنظيمية في مواجهة الديمقراطيين".

وبدوره، يقول الخبير في الشؤون الأمريكية، أحمد العزيزي ، إن "انتخابات التجديد النصفي القادمة للكونغرس تحمل أكثر من تهديد لترامب باستكمال ولايته بالشكل الذي يتم من خلاله تنفيذ برنامجه، ومثل هذا المؤتمر له عدة أهداف في إطار الرد وتقليل تأثير حملات دعائية وإعلامية نجح فيها الديمقراطيون وجاءت بالتزامن مع نتائج استطلاعات تحمل انخفاض شعبية ترامب وحزبه؛ ما يتطلب الرد بالدعاية العكسية حتى لا يخسر الجمهوريين الأغلبية".

وأفاد العزيزي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، بأن "سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس تدعم ترامب حالياً في اتجاهين: أولاً، تمرير قوانين وقرارات الرئيس بدعم أعضاء الشيوخ والنواب الجمهوريين، وثانياً، منع الديمقراطيين من مناقشة التقارير التي تتضمن مخالفات دستورية وقانونية محتملة لترامب في ملفات الرسوم الجمركية والهجرة غير الشرعية".

وأكد أن "هذا الوضع يمكّن ترامب من تنفيذ برنامجه الانتخابي، لكن الصورة ستنقلب تمامًا إذا فاز الديمقراطيون بأغلبية الكونغرس في الانتخابات المقبلة".

وتابع العزيزي: "الديمقراطيون إذا فازوا بالأغلبية سيفتحون ملفات وقرارات لترامب لم يعد فيها للكونغرس وطبقها دون آليات قانونية، في وقت يتبقى فيه لولايته أكثر من عامين ونصف العام، بعد إجراء هذه الانتخابات المنتظرة، وسيتم التقدم بمشروعات قوانين توقف تشريعات يعمل بها ترامب؛ بمعنى أن فوز الديمقراطيين سيجعل تنفيذ ترامب لخططه الانتخابية التي يسير فيها بدون أي عراقيل بسبب الظهير الجمهوري بالكونغرس، بمثابة أمر معقد".