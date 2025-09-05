3 قتلى بضربة روسية على خاركيف الأوكرانية

قتل ثلاثة أشخاص في قصف روسي استهدف منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، على ما أفاد حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

وكتب عبر تيليغرام "قرابة الساعة 21,30 (18,30 ت غ) هاجم الروس بلدة خوتيمليا بمسيرات".

أخبار ذات علاقة هجوم أوكراني يشعل النيران بإحدى أكبر مصافي النفط الروسية (فيديو)

وأوضح "قُتل رجلان أربعينيان فضلا عن امرأة تبلغ 25 عاما".

وأشار إلى أن رجلين آخرين أصيبا وادخلا المستشفى، موضحا أن بعض الضحايا يعملون في صيانة الطرقات، بحسب فرانس برس.

والخميس، قُتل أيضا نازعا ألغام أوكرانيان يعملان لحساب المجلس الدنماركي للاجئين خلال هجوم روسي في شمال أوكرانيا في منطقة احتلها الجيش الروسي في بداية الغزو، وخرج منها لاحقا على ما ذكرت السلطات الأوكرانية والمنظمة غير الحكومية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية من جهتها إنها "دمرت موقعا لتجهيز المسيرات البعيدة المدى وإطلاقها، تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشرنيغيف" نافية أن يكون القتيلان يعملان في منظمة إنسانية.

وانطلقت صافرات الانذار الجوي في مناطق أوكرانية عدة، ليل الخميس الجمعة.

وتقصف روسيا بشكل شبه يومي المناطق الأوكرانية بصواريخ ومسيرات، منذ شنت موسكو غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، متسببة بأكثر النزاعات حصدا للأرواح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.