فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بإعدامات خارج نطاق القضاء (فيديو)

اتهمت فنزويلا، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء من خلال استهدافها قاربًا في البحر الكاريبي، زعمت واشنطن أنه يحمل مخدرات.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو، إن واشنطن نفذت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بمهاجمتها قاربًا في البحر الكاريبي قالت إنه أبحر من فنزويلا متجهًا إلى الولايات المتحدة وكان يحمل مخدّرات.

وأضاف كابيلو عبر برنامج تلفزيوني: "قتلوا 11 شخصًا دون المرور عبر القضاء. أتساءل إن كان هذا مقبولًا".

وكانت كراكاس اتهمت واشنطن بفبركة لقطات فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي لتصوير الهجوم على سفينة فنزويلية يُزعم أنها كانت تحمل مخدرات.

وزعمت الحكومة الفنزويلية أن الفيديو الذي نشرته واشنطن كدليل على الحادث تم إنتاجه باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشككة في صحته وفي رواية العملية الأمريكية المتعلقة بتهريب المخدرات.

وقال وزير الاتصالات الفنزويلي، فريدي نانيز، إن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد معلومات مضللة وإنشاء مقطع فيديو مزيف لهجوم على سفينة فنزويلية.

وحذر نانيز، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أن روبيو يسعى إلى "تشجيع الحرب ومحاولة تلطيخ يدي الرئيس دونالد ترامب بالدماء"، بحسب تعبيره.

وشدد الوزير الفنزويلي على ضرورة الحذر في التعامل مع المعلومات، ولا سيما المحتوى الذي يروّج للعنف أو الحرب.