استياء صيني من عرقلة أمريكا مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

عبّرت الصين، الثلاثاء، عن استيائها، من استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، للمرة الثالثة، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال تشانغ جون مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بكين عبرت عن "خيبة أملها الشديدة" إزاء عرقلة الولايات المتحدة مشروع القرار الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وتضغط الولايات المتحدة الأمريكية على المجلس، المكون من 15 عضواً، للدعوة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن تشانغ جون قوله: "الفيتو الأمريكي يبعث برسالة خاطئة، ويدفع الوضع في غزة إلى مستوى أكثر خطورة".

وأضاف: "الاعتراض على وقف إطلاق النار في غزة لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار المذبحة".