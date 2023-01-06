إيران تعتقل طاهيا شهيرا بسبب طبق "الكوتليت"

ولم يتّضح، في الحال، سبب اعتقال الطاهي الذي يتابعه الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشاهدون مقاطع الفيديو التي يشرح فيها كيفية تحضير وصفات المطبخ الإيراني التقليدي.

لكنّ متصفّحين قالوا إنّ اعتقاله تمّ في أعقاب نشره على حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو لكيفية تحضير "الكوتليت"، الطبق الإيراني التقليدي الشبيه بالكباب وقوامه خصوصاً اللحمة المفرومة.

وبحسب هؤلاء، فإنّ إبراهيمي نشر هذه الوصفة في نفس اليوم الذي أحيت فيه إيران ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، قبل ثلاث سنوات في غارة جوية أمريكية بالعراق.

وفي ذكرى اغتيال سليماني من كل عام، دأب إيرانيون معارضون للنظام على نشر صور لطبق الكوتليت، في إشارة إلى الطريقة التي اغتيل فيها هذا الجنرال، حيث تكون "اللحمة مفرومة" في الأكلة.

بدوره، قال "مركز حقوق الإنسان في إيران"، ومقرّه في نيويورك، إن "الشيف والمؤثّر نوّاب إبراهيمي اعتُقل في طهران. مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يطرحون فرضية أنّ اعتقاله مرتبط بشرحه عبر إنستغرام" طريقة تحضير طبق الكباب التقليدي.