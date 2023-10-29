الهند.. قتيل وعشرات الإصابات بانفجارات استهدفت اجتماعًا لطائفة مسيحية

لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب آخرون بعد عدة انفجارات في مركز للمؤتمرات في ولاية كيرالا بجنوب الهند اليوم الأحد.

ووقعت الانفجارات خلال اجتماع لطائفة (شهود يهوه) المسيحية في مركز للمؤتمرات في كالاماسيري على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال شرقي كوتشي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائفة كانت تعقد مؤتمرًا لمدة ثلاثة أيام سجّل فيه أكثر من ألفي شخص حضورهم.

وعبَّر رئيس وزراء ولاية كيرالا بيناراي فيجايان عن أسفه البالغ لوقوع الانفجارات، وقال إن الشرطة ستتعامل مع الأمر بجدية.