هجوم أوكرانيا المضاد يتعثر وسط وعود غربية بدعم أكثر سخاءً

ظل العالم يترقب الهجوم الأوكراني المضاد، طيلة أشهر، لكن التحرك العسكري لم يؤد إلى تحول لافت في الوضع الميداني، عند بدئه، رغم انشغال روسيا بتبعات تمرد قوات "فاغنر".

ولم تتوان كييف نفسها عن الإقرار بالنتائج المحدودة، رغم حديثها عن تقدم، حيث قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الهجوم ليس بالسريع.

وفي المنحى ذاته، تحدث مسؤولون أوكرانيون عن وجود تعقيدات بالفعل، في خضم المعاركة الدائرة شرقي البلاد، بينما اعتبروا في وقت سابق "المواجهة الحالية" مجرد تسخين، لأن الهجوم الفعلي والكبير لم يبدأ بعد.

وتأتي هذه النتائج المحدودة للجيش الأوكراني، فيما كانت تقارير غربية سابقة قد تحدثت عن استفادة الجيش الروسي من عثراته السابقة التي ارتكبت بعد إطلاق العمليات العسكرية في فبراير 2022.

ولم تستطع أوكرانيا إلحاق ضربة موجعة بالجيش الروسي، رغم الدعم الغربي السخي الذي استفادت منه، لا سيما من الولايات المتحدة التي قدمت مليارات الدولارات.

لكن المدافعين عن الموقف الأوكراني، يقولون إن كييف أبلت بلاء جيدا، أما الدعم الغربي فكان "استثمارا ناجحا"، بحسب قولهم، فـ"لولاه، كانت روسيا، ستحقق بنك أهدافها بسهولة".

وفي خطوة أمريكية تسعى لتعزيز الموقف الأوكراني، تحدثت تقارير في الولايات المتحدة عن اعتزام واشنطن تقديم ذخائر عنقودية لأوكرانيا، في خطوة قوبلت بحذر من حلفائها، نظرا لكون هذه الأسلحة محرمة دوليا.

وسلك الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، مسارا تدريجيا، ففي البداية ترفض الدول الحليفة لكييف تقديم أسلحة ذات فعالية كبرى، خشية إثارة حفيظة موسكو، ثم توافق على تقديمها بعد ذلك، وذاك ما حصل عند منح دبابات "أبرامز إم وان".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن ألمانيا وفرنسا أوضحتا أنهما وقعتا معاهدة دولية تحظر تلك الذخائر، لأنها تعرض حياة المدنيين للخطر، حتى بعد سنوات من استخدامها، لكن الدولتين الأوربيتين لم تنتقدا خطوة الولايات المتحدة.

وسواء حصلت أوكراني على تلك الذخائر، أم لم تستفد منها، فإن ما هو واضح في الأفق، هو أن واشنطن تواصل الدعم العكسري لأوكرانيا، من أجل تمكينها من مواجهة الروسي، وفي أحدث بادرة، أعلنت، مؤخرا، عن حزمة جديدة من المساعدات قيمتها 500 مليون دولار.

المصدر: نيويورك تايمز