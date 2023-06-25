اليونانيون يصوتون لانتخاب برلمان جديد

توجَّه اليونانيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلا على شهر لانتخاب برلمان جديد، ومن المتوقع أن يَمنح الناخبون ولاية جديدة للمحافظين بقيادة رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتخيّم على الانتخابات تبعات حادث غرق سفينة مهاجرين في الـ14 من يونيو/حزيران، الذي يخشى أنه أودى بحياة مئات الأشخاص قبالة سواحل جنوب اليونان. وأظهر الحادث، وهو أحد أسوأ كوارث رحلات الهجرة منذ سنوات، انقسامات الأحزاب حول قضية الهجرة.

وفاز حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة ميتسوتاكيس، في الانتخابات التي أجريت في الـ21 من مايو/أيار، بفارق 20 نقطة عن حزب تحالف اليسار الراديكالي- التحالف التقدّمي المعروف اختصارًا باسم (سيريزا) الذي تولى السلطة في اليونان من 2015 إلى 2019.

لكن الحزب لم يحصل على الأغلبية المطلقة اللازمة للحكم دون تشكيل ائتلاف؛ ما استلزم إجراء انتخابات جديدة بموجب قواعد مختلفة تُسهّل على الحزب الفائز الحصول على أغلبية في البرلمان المؤلف من 300 مقعد.