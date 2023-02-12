أمريكا تعيد فتح المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن بعد إغلاقه لـ"دواعٍ دفاعية"

أعلنت هيئة الطيران المدني الأمريكية، اليوم الأحد، أن المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن، شمال الولايات المتحدة، أُغلق لأسباب تتعلق بـ"الدفاع القومي"، قبل أن تعلن، في وقت لاحق، إعادة فتح المجال الجوي مجددًا فوق البحيرة.

وقالت هيئة الطيران المدني الأمريكية في بيان: "أغلقت هيئة الطيران المدني الفيدرالية لفترة وجيزة جزءًا من المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن لدعم عمليات وزارة الدفاع، وأُعيد فتح المجال الجوي".

ويأتي ذلك بعد إسقاط 3 أجسام طائرة، أحدها وصفته واشنطن بأنه "منطاد تجسس صيني"، فوق الولايات المتحدة وكندا خلال أسبوع.