بلجيكا تمنع مؤقتًا إعادة صلاح عبد السلام إلى فرنسا

أمرت محكمة الاستئناف في بروكسل، اليوم الثلاثاء، الدولة البلجيكية بتعليق إعادة صلاح عبد السلام إلى فرنسا، حيثُ من المفترض أن يقضي الجهادي عقوبة السجن المؤبد غير القابل للتخفيف؛ لإدانته بارتكاب هجمات في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015.

وعملية الإعادة هذه، التي كان من المقرر أن تتم في الـ12 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري على أبعد تقدير، "معلقة مؤقتا"، وفق ما أمرت غرفة الأمور المستعجلة في محكمة الاستئناف، معارضة بذلك الحكم الابتدائي، حيثُ يتعين أن تعود القضية الآن إلى محكمة بروكسل لدراسة أسسها بشكل معمق.