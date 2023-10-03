بلجيكا تمنع مؤقتًا إعادة صلاح عبد السلام إلى فرنسا
أمرت محكمة الاستئناف في بروكسل، اليوم الثلاثاء، الدولة البلجيكية بتعليق إعادة صلاح عبد السلام إلى فرنسا، حيثُ من المفترض أن يقضي الجهادي عقوبة السجن المؤبد غير القابل للتخفيف؛ لإدانته بارتكاب هجمات في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015.
وعملية الإعادة هذه، التي كان من المقرر أن تتم في الـ12 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري على أبعد تقدير، "معلقة مؤقتا"، وفق ما أمرت غرفة الأمور المستعجلة في محكمة الاستئناف، معارضة بذلك الحكم الابتدائي، حيثُ يتعين أن تعود القضية الآن إلى محكمة بروكسل لدراسة أسسها بشكل معمق.
وأشارت المحكمة في قرارها، الذي تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه، إلى أن نقل عبد السلام إلى فرنسا "قد يؤدي إلى انتهاك المادتين 3 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، ورافق هذا المنع فرض "غرامة قدرها 10 آلاف يورو" في حال عدم الامتثال.
وتتعلق المادتان المذكورتان بحظر "المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة" (المادة 3) وحق كل فرد في "احترام حياته الخاصة والعائلية" (المادة 8).
وكان الجهادي الفرنسي قد تقدم بطلب "منع" إعادته إلى فرنسا والسماح له بالبقاء في بلجيكا، وعزا بشكل خاص رغبته في البقاء محتجزاً في بلجيكا إلى تواجد كامل أسرته فيها.
وفي حزيران/يونيو الماضي، حُكم على عبد السلام، العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من المجموعات المسلحة، التي شنت هجمات في الـ13 من تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2015 في باريس، والتي خلفت 130 قتيلًا، بالسجن المؤبد غير القابل للتخفيف في فرنسا.
ويعني ذلك الحكم أنه لن يتمكن من طلب تعديل العقوبة إلا بعد قضاء 30 عامًا في السجن، أي في عام 2046 على أقرب تقدير.