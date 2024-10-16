ماليزيا.. نقل مهاتير محمد إلى المستشفى

نُقل رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد إلى المستشفى، بسبب إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي، بحسب ما أعلنه مكتبه اليوم الأربعاء.

وبحسب "رويترز"، كانت وسائل إعلام ذكرت أن مهاتير محمد لم يحضر جلسة محاكمة في قضية تشهير رفعها.

ويعاني مهاتير البالغ من العمر 99 عاماً، والذي شغل منصب رئيس الوزراء لأكثر من عقدين، من مشاكل في القلب وخضع لعمليات جراحية لاستبدال شرايين. ونُقل إلى المستشفى في السنوات القليلة الماضية عدة مرات آخرها في يوليو تموز.

وكان من المقرر أن يحضر مهاتير جلسة في المحكمة اليوم الأربعاء في قضية تشهير رفعها ضد نائب رئيس الوزراء الحالي، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الجلسة تأجلت بعد أن قال محامي مهاتير إنه نُقل إلى معهد القلب الوطني.

وقال مساعد لمهاتير إن رئيس الوزراء السابق دخل المستشفى مساء أمس الثلاثاء وهو يعاني من نوبة سعال بسبب عدوى في الجهاز التنفسي وسيظل في إجازة مرضية حتى 25 أكتوبر تشرين الأول.

وشغل مهاتير منصب رئيس وزراء ماليزيا لمدة 22 عاماً حتى عام 2003. وعاد إلى المنصب في عام 2018 بعد أن قاد ائتلاف المعارضة إلى فوز تاريخي في الانتخابات لكن هذه الحكومة انهارت خلال أقل من عامين بسبب صراعات داخلية.