موقع إيراني "يكشف هوية" قائد محاولة اغتيال بومبيو وبولتون
كشف موقع "إيران إنترناشونال" المعارض، اليوم الأربعاء، حصوله على ما وصفها بـ "معلومات حصرية" حول هوية قائد عملية محاولة اغتيال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
وقال الموقع بحسب "مصادر خاصة" إن قائد محاولة اغتيال المسؤولين بالإدارة الأمريكية السابقة، كان القيادي في الوحدة 840 التابعة لقوات فيلق القدس المستقرة في سوريا، محمد رضا أنصاري.
وبحسب تلك المصادر، "كانت الخطة الفاشلة تقضي بتجنيد عميل غير إيراني لتنفيذ الاغتيال حتى لا ينكشف دور عناصر النظام لكن ظهر فيما بعد أن الشخص الذي استدرج القائمين على العملية عضو في مكتب التحقيقات الفدرالي وبذلك فشل المخطط الإيراني.
واتهمت وزارة العدل الأمريكية في أغسطس/آب الماضي، عنصرا بالحرس الثوري الإيراني بمحاولة تنفيذ مخطط لاغتيال جون بولتون.
وقالت إن القيادي في الحرس الثوري والذي يدعى "شهرام بورصافي" قد عرض دفع مبلغ 300 ألف دولار لأشخاص داخل الولايات المتحدة لاغتيال جون بولتون.
وأضافت، أن هدف الحرس الثوري من محاولة تجنيد قاتل مأجور في الولايات المتحدة لاغتيال بولتون، هو الانتقام لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، الذي قتل بعملية عسكرية نفذتها واشنطن في مطار بغداد مطلع العام 2020.
وكشف تقرير أمريكي في أغسطس / آب الماضي، أن بومبيو كان هدفا لعملية اغتيال إيرانية بعد بولتون.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مصدر مطلع على التحقيقات، قوله إن مايك بومبيو كان هدفاً لـ"مؤامرة الاغتيال الإيرانية".
وأكد مصدر مقرب من بومبيو ذلك قائلا "الوظيفة الثانية بعد جون بولتون، كانت تشير إلى الوزير السابق بومبيو".
وفي نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية، الكونغرس، بأن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو إضافة إلى الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية برايان هوك، ما زالا يتعرضان لتهديد خطير من جهة أجنبية أو وكيل جهة أجنبية.