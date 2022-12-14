موقع إيراني "يكشف هوية" قائد محاولة اغتيال بومبيو وبولتون

كشف موقع "إيران إنترناشونال" المعارض، اليوم الأربعاء، حصوله على ما وصفها بـ "معلومات حصرية" حول هوية قائد عملية محاولة اغتيال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

وقال الموقع بحسب "مصادر خاصة" إن قائد محاولة اغتيال المسؤولين بالإدارة الأمريكية السابقة، كان القيادي في الوحدة 840 التابعة لقوات فيلق القدس المستقرة في سوريا، محمد رضا أنصاري.

وبحسب تلك المصادر، "كانت الخطة الفاشلة تقضي بتجنيد عميل غير إيراني لتنفيذ الاغتيال حتى لا ينكشف دور عناصر النظام لكن ظهر فيما بعد أن الشخص الذي استدرج القائمين على العملية عضو في مكتب التحقيقات الفدرالي وبذلك فشل المخطط الإيراني.