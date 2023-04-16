بوريل: علاقات أوروبا مع الصين ستتحدد بناء على سلوك بكين

قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إن العلاقات بين الصين وأوروبا ستتحدد بناء على سلوك بكين، بما في ذلك ما يحدث مع تايوان.



وركزت تصريحات بوريل في خطاب أدلى به عن بعد في بداية اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اليابان، على موضوعين كانا محط الاهتمام قبل الاجتماعات التي تعقد على مدى ثلاثة أيام، وهما الحاجة إلى تبني نهج موحد تجاه الصين والمخاوف المتعلقة بتايوان.