نشرتها واشنطن قرب إيران.. "Ocean Aero" قوة ردع وهجوم تخطف الأنظار

خطفت المركبة البحرية الأمريكية ذاتية القيادة (Ocean Aero) الأنظار، بعدما نشرتها الولايات المتحدة، مؤخرًا، قبالة إيران، والتي تُستخدم لأغراض الردع أو الهجوم، مثلما يمكن الاعتماد عليها في تحقيق أهداف استخباراتية.

كما يمكن الاستفادة من المركبة التي يمكنها أن تبحر إما بهيئة سفينة شراعية على سطح المياه أو على شكل غواصة مسيَّرة، لأغراض الاتصال كخلق شبكة 5G في عمق البحر، وهي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فيما تؤكد الشركة المصنعة "Ocean Aero" أن الغواصات المسيَّرة باتت نقطة تحول في الحرب مماثلة لما شكلته الطائرات المسيَّرة قبل 20 عامًا.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن من بين أبرز الميزات التي تتمتع بها المركبة المجهزة بـ5 كاميرات على الأقل لرصد الخصم في المياه أو لتحديد أي عقبة أو مشكلة، أنها مجهزة كذلك بـ740 واط من الألواح الشمسية، الأمر الذي يمكنها من الإبحار منفردة لمدة 3 أشهر.