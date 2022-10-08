"مجلس حقوق الإنسان" يمدد مهلة خبرائه في إثيوبيا عاما



صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ضئيلة على التمديد لمدة عام لعمل لجنة من الخبراء مكلفة بمتابعة تحقيقها في الوضع المتردي لحقوق الإنسان في إثيوبيا، التي تشهد نزاعا مسلحا عنيفا.

واعتمد النص الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، الجمعة بأغلبية 21 صوتا، مقابل 19 صوتا ضده، بما في ذلك كل الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان باستثناء ملاوي التي امتنعت عن التصويت مع ست دول أخرى.