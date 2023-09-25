صحيفة إيرانية تزعم حصول طهران على آلاف الوثائق السرية الإسرائيلية

زعمت صحيفة إيرانية أن طهران حصلت على وثائق إسرائيلية سرية من أرشيف القضاء العبري، يتضمن بعضها معلومات حساسة حول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلته.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن صحيفة "طهران تايمز" قولها إن إيران تمكنت من الحصول على آلاف الوثائق الإسرائيلية، من بينها وثائق تتحدث عن معاناة نتنياهو من مرض نفسي مزمن.

وتقول إحدى الوثائق: "يعاني بنيامين نتنياهو وزوجته من مرض نفسي متكرر، وأعلن أحد أعضاء حزب (يائير) لابيد، من خلال تقديم ملفاتهما الطبية إلى المحكمة، أن نتنياهو غير مؤهل لشغل وظائف حكومية".

وأضافت: "بعد عدة أشهر من الفحص والتحقق من المستندات الطبية، عزمت المحكمة الإسرائيلية على الدخول بشكل جدي في القضية، لكن السلطة القضائية العليا أعلنت في رسالة مكتوبة بخط اليد: المحكمة ليس لديها اختصاص للنظر في هذه القضية، مزيد من التحقيق في هذه القضية قد يعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر".

وتتحدث الوثائق، التي تزعم الصحيفة تسريب 70 ألفًا منها، بعضها مختوم بأختام سرية، عن العديد من القضايا الأخرى بشأن بنيامين نتنياهو، "والتي تم حذفها بالكامل من أجندة التحقيق بسبب النفوذ والرشوة أو التهديد".

وأشارت وثيقة أخرى، بحسب التقرير الإيراني، إلى ما أسمته "الخيانة القضائية" التي تميز في أحكامها بين المواطنين العرب واليهود.

ولفتت الصحيفة إلى ما نشر في بعض وسائل الإعلام العبرية، مؤخرًا، عن اختراق الهواتف المحمولة لـ 15 عضوًا في حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق المعارض يائير لابيد، ولابيد نفسه.