شويغو يبحث التعاون في المجال الدفاعي مع نظيره الإيراني

أعلنت روسيا وإيران، اليوم الأربعاء، عزمهما تعميق التعاون في المجال الدفاعي العسكري، وفق ما أوردته وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة إن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، أكدا عزمهما تعميق الحوار وتطوير الاتصالات في المجال الدفاعي".

وأضافت: "تم بحث قضايا التعاون العسكري و(العسكري التقني) والأمن الإقليمي والوضع الدولي خلال المحادثات".

وتبادل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في الاتصال، وجهات النظر حول آخر التطورات في روسيا، والعلاقات العسكرية الثنائية، بالإضافة إلى الأحداث المتعلقة بمسألة الأمن في المنطقة، ودعا باقري شويغو لزيارة إيران".