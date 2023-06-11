إسرائيل تستعد لحرب مباشرة ضد إيران
كشف تقرير نشرته صحيفة عبرية السبت، أن إسرائيل تستعد وفقًا لمعطيات أمنية لحرب مباشرة مع إيران قد تمتد لعدة أيام من القتال.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن الجيش الإسرائيلي بدأ أخيرًا في التحضير لاحتمال حقيقي للحرب مع الحرس الثوري، فيما تكمل شعبة الاستخبارات مخطط الحرب الذي لم سبق التخطيط لمثيل له مِن قبل.
ويشير تقرير المؤسسة الأمنية إلى أن الحرب القادمة ستكون متعددة؛ ما دفع الجيش إلى رفع مستوى الاستعدادات.
وتصاعد الخلاف بين إسرائيل وإيران، في السنوات الأخيرة، إذ جرى إطلاق نحو عشر طائرات دون طيار باتجاه إسرائيل، آخرها قبل نحو شهرين، أسقطت فوق وادي الحولة، وأرسل فيلق القدس التابع للحرس الثوري بضع مرات في السنوات الأخيرة عناصر حاولوا زرع عبوات ناسفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي.
ودعا ضباط في الجيش الإسرائيلي إلى ضرورة الاستعداد الجيد لهذه الحرب، خصوصًا وأنها "لا تشبه إطلاقًا حربًا ضد حزب الله أو عملية في غزة ضد حماس أو الجهاد الإسلامي".
وشدد قادة أمنيون في إسرائيل، على أن الحرب مع إيران قد تكون أول اختبار للجيش حيال استعداده لسيناريو مواجهة عسكرية مكثفة ومفتوحة مع الجيش الإيراني.
وقال رئيس قسم الأبحاث في الفرع الـ 54، وهو فرع جديد معني بإيران "نحن مسؤولون عن توفير البنية التحتية المعرفية للجيش (الإسرائيلي) في كل ما يتعلق بالقدرات العسكرية الإيرانية والتشكيلات الإستراتيجية التي يمتلكها، ونحن منخرطون في دراسة العناصر المسيطرة في إيران من المستوى الرفيع إلى السلطة".
وسيكون الفرع مرتَكزًا أساسيًا لسيناريو مواجهة عسكرية مكثفة ومفتوحة مع الجيش الإيراني، حيث سيقوم بمهمة "التعلم الاستخباراتي للحرس الثوري، على غرار الاستعدادات للتدريب القائم على أحدث المعلومات الاستخبارية لمحاربة حزب الله وحماس، وسيجمع معلومات بشأن أهداف ثمينة للحرس الثوري".
وبحسب التقرير العبري فقد ذكّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بحادثة سفينة سابيز، قائلًا إن "الحرس الثوري لديه سفن أخرى، مثل: سابيز التي تجوب البحر الأحمر والخليج العربي بقدرات عسكرية وبحرية، ورغم أنها محدودة بالفعل، وتخضع للمراقبة عن كثب، لكنها تُشعر إسرائيل والولايات المتحدة بالقلق".
وأضاف أن الأسطول البحري للحرس الثوري يدار من المقر العام لمؤسسة "خاتم الأنبياء"، وهو نظام أمني يقوده الجنرال روليم علي راشد، (67) عامًا، والذي يُعتبر أحد أبطال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، وفيما بقي الرجل يدير تدريبات أمنية في الظل، خرج أخيرًا بتصريحات قال فيها إن "إسرائيل أصبحت تشكل تهديدًا لإيران".