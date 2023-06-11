إسرائيل تستعد لحرب مباشرة ضد إيران

كشف تقرير نشرته صحيفة عبرية السبت، أن إسرائيل تستعد وفقًا لمعطيات أمنية لحرب مباشرة مع إيران قد تمتد لعدة أيام من القتال.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن الجيش الإسرائيلي بدأ أخيرًا في التحضير لاحتمال حقيقي للحرب مع الحرس الثوري، فيما تكمل شعبة الاستخبارات مخطط الحرب الذي لم سبق التخطيط لمثيل له مِن قبل.

ويشير تقرير المؤسسة الأمنية إلى أن الحرب القادمة ستكون متعددة؛ ما دفع الجيش إلى رفع مستوى الاستعدادات.