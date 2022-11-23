الولايات المتحدة تندد بهجومي القدس

نددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بتفجيرين وقعا في محطتين للحافلات، وعرضت مساعدة إسرائيل في تحقيقها في الهجومين اللذين أسفرا عن سقوط قتيل وإصابة ما لا يقل عن 14 آخرين.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان: "ندين بشكل لا لبس فيه الأعمال الإرهابية التي وقعت خلال الليل في القدس، الولايات المتحدة قدمت كل المساعدة المناسبة لحكومة إسرائيل في الوقت الذي تحقق فيه في الهجوم وتعمل على تقديم مرتكبيه للعدالة.

وأضافت المسؤولة الأمريكية: "ننعي من قضوا نحبهم ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، والولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل حكومة وشعبا".