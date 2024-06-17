خبراء روس: مؤتمر سويسرا استهدف عزل موسكو ورفض مخرجاته "رسالة قوية" للغرب

رأى خبراء روس أن موسكو استطاعت إفشال مؤتمر سويسرا، وأن غياب المنطقية من المؤتمر دفع العديد من الدول إلى عدم تبني البيان الختامي، كما أن الغرب وصل إلى قناعات بضرورة تغيير سياسته تجاه ملف السلام في أوكرانيا.

وجاء في بيان الخارجية السويسرية تعليقًا على نتائج المؤتمر، أن العدد النهائي للموقعين على البيان الختامي لمؤتمر أوكرانيا انخفض إلى 82 دولة ومنظمة.

وبحسب وسائل إعلام غربية فإن ما يقرب من 12 دولة رفضت التوقيع على البيان لوجود بعض الإشكاليات في بنوده.

أصدقاء روسيا

يقول الباحث في الشؤون السياسية كيريل خلودنوف، في حديثه لـ"إرم نيوز، إن" روسيا كانت حاضرة في هذا المؤتمر عبر أصدقائها، واستطاعت إفشال ما كان يسعى له الغرب من تنظيم هذا المؤتمر الذي رسم هدفًا له وهو عزل روسيا".

وتابع خلودنوف: "مخرجات المؤتمر مخزية للغرب ورغم أن البيان لم يتطرق لأمور كانت ترغب أوكرانيا بوجودها، امتنعت بعض الدول عن التوقيع عليه وهذا دليل على أن مخرجات المؤتمر غير منطقية وتنظيمه بهذه الطريقة يفتقد لأي خبرة سياسية".

وأشار خلودنوف، إلى أن " العديد من الدول خاصة تلك الموجودة خارج فضاء الغرب أوصلوا العديد من الرسائل وأهمها استقلالية قراراتهم والنظر إلى الملف بمنطقية وموضوعية، على عكس الاعتقاد الغربي بأنهم يفصّلون والجانب الآخر يرتدي دون إظهار أي اعتراض بأن هذه ضربة قوية للغرب".

وحول البيان الختامي ومحتواه يرى الباحث في الشؤون السياسية أنه" يفتقد لأي بند يدعو إلى التوجه لمفاوضات سلام، فما الفائدة من إطلاق صفة سلام على هذا المؤتمر؟".

وخلص إلى القول: "دون دعوة روسيا لن يكون هناك سلام وإذا كان الغرب جادًا في سعيه للسلام عليه أن يضع بنودًا واضحة، ويأخذ مبادرة الرئيس الروسي على محمل الجد، والانطلاق منها لتحقيق سلام ينهي الحرب بشكل دائم".

الغرب فهم الدرس

فيما يرى الخبير في الشؤون الدولية إيغور يازيكوف، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "تعليقات الغرب عن المنتدى توضح أنهم فهموا الدرس من حديث وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، الذي أكد أن بلاده ستبحث نتائج المؤتمر مع روسيا، والأهم من ذلك تصريحات الرئيس الأوكراني الذي أقر فيها بضرورة دعوة روسيا لمؤتمر سويسرا للسلام بنسخته الثانية، وهذا دليل على أن الغرب وكييف قد فهموا الدرس".