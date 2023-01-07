ترامب يفشل في منع إقامة دعوى قضائية ضده بنيويورك

قال قاض في نيويورك يوم الجمعة إنه لا بد أن ترفع المدعية العامة لولاية نيويورك دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وثلاثة من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب تتهمهم فيها بالاحتيال في تقدير الأصول العقارية للمنظمة وصافي ثروة ترامب.

ووجهت المدعية العامة ليتيسيا جيمس اتهامات لهم في سبتمبر/ أيلول بتضخيم أصول ترامب بمليارات الدولارات خلال عقد من الأكاذيب للبنوك وشركات التأمين، فيما وصفته بأنه احتيال "مذهل".