ليبراسيون: حان وقت رحيل الجيش الفرنسي من أفريقيا

قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن وقت رحيل الجيش الفرنسي من أفريقيا قد حان، في أعقاب تصاعد موجة الرفض من جانب مواطني أفريقيا للوجود الفرنسي في الآونة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أنه في الوقت الذي تحاول فيه باريس تكييف وجودها العسكري بمواجهة الاحتجاجات المتزايدة في القارة الأفريقية، إلا أن مجموعة من المنظمات والشخصيات تدعو إلى "أجندة انسحاب عسكري كامل".

وأوضحت أن مجموعة من قيادات النقابات والجمعيات الفرنسية حاولت أن تظهر حقيقة الإصلاحات التي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه القيام بها، مع الأخذ في الاعتبار "الاضطرابات" و"التحولات العميقة" التي تواجهها فرنسا في القارة الأفريقية، بعد فشل "الحرب على الإرهاب"، و"عملية برخان" التي أسهمت بشكل أكبر في تعقيد الوضع.