عشية قمة في موسكو.. شي وبوتين يوجهان "رسالة مشتركة" بشأن الأزمة الأوكرانية

وجه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، رسالة مشتركة حيال الأزمة الأوكرانية، أكد خلالها الطرفان أنهما يسعيان للوصول إلى حل للأزمة.

وعشية زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى موسكو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقال رأي نُشر الأحد في صحيفة صينية، إن بلاده ترحب باستعداد الصين للعب دور بناء لحل الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن روسيا منفتحة على تسوية سياسية، ولكن يعتمد مستقبل عملية السلام فقط على الاستعداد لإجراء محادثات جادة تراعي الحقائق الجيوسياسية السائدة.

من جهته، قال الرئيس الصيني إن اقتراح بكين بشأن كيفية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يعكس وجهات نظر عالمية ويسهم في تفادي عواقب الأزمة، لكنه أقر بأن الحلول قد لا تكون سهلة.