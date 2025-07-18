الكرملين: روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات الغربية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة إن روسيا اكتسبت مناعة شديدة ضد العقوبات الغربية وتكيفت معها.

وجاء تصريح الكرملين، تعليقًا على حزمة عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.

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وتوصل الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق على فرض حزمة العقوبات الـ18 على روسيا، تتضمن إجراءات تهدف إلى تشديد القيود على قطاعي النفط والطاقة، وحظرًا على المعاملات المتعلقة بخط أنابيب الغاز الروسية "نورد ستريم" وعلى القطاع المالي الروسي.

ووصف بيسكوف العقوبات بأنها "غير قانونية"، وقال إن كل قيد جديد سيكون له عواقب سلبية على الدول التي تدعمه، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا ستواصل الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "حتى ينهي الحرب" في أوكرانيا.

وأشارت فون دير لاين إلى أنه بتلك العقوبات فإن أوروبا "تضرب قلب آلة الحرب الروسية وتستهدف قطاعاتها المصرفية والطاقة والصناعات العسكرية، عبر أمور منها وضع حد أقصى جديد لأسعار النفط".

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بدوره أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أنه "بالاشتراك مع الولايات المتحدة سنجبر بوتين على وقف إطلاق النار"، مضيفًا: "نحن الأوروبيين نعتمد هذا الصباح عقوبات غير مسبوقة على روسيا والدول التي تدعمها"، وفق تعبيره.