البنتاغون تعول على "فريق النمر" لتسريع بيع الأسلحة لإسرائيل
كشف موقع "ذا إنترسبت" بأن وزارة الدفاع الأمريكية، تعمل على تسريع وتيرة صادرات الأسلحة إلى إسرائيل من خلال توظيف فريق من الخبراء يطلق عليهم اسم "فريق النمر"؛ بهدف تسهيل عملية نقل الأسلحة وفقًا لسجلات مشتريات اطّلع عليها الموقع.
وبحسب الموقع، فإن بعض مبيعات الأسلحة تتم من خلال مبادرة جديدة للجيش الأمريكي مصممة خصيصًا لتوفير الأسلحة لإسرائيل تسمى "مجموعة المبادرات الإسرائيلية المهمة".
ويجتمع "فريق النمر" على نحوٍ يومي مع "وكالة التعاون الأمني والدفاعي" التابعة للبنتاغون والتي تنفذ عمليات بيع الأسلحة الأمريكية وذلك من أجل تجاوز معيقات بيع الأسلحة لإسرائيل، حيث من المفترض أن يتفحص "فريق النمر"، وهو فريق استجابة سريعة يضم مجموعة متنوعة من الخبراء، العراقيل والتأخيرات المحتمل حدوثها في عمليات نقل الأسلحة بالإضافة إلى تقديم المشورة للتخفيف من حدة المشكلات.
وأفاد الموقع الأمريكي، بأنه لم يتم في السابق الحديث عن وجود كل من "فريق النمر" و"مجموعة مبادرات إسرائيل المهمة".
وقال "جوش بول" المدير السابق لمكتب الشؤون السياسية - العسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية الذي يشرف على عمليات نقل الأسلحة، إن "وكالة التعاون الأمني والدفاعي" وباعتبارها الجهة المنفذة للغالبية العظمى من المساعدات الأمنية لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع، فإنها تقع في صميم عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.
وأشار إلى أن إنشاء "فريق النمر" جاء كخيار سياسي من قبل الرئيس جو بايدن؛ بهدف إيصال الأسلحة إلى إسرائيل بأسرع وقت ممكن.
وأضاف "بول" الذي استقال مؤخرًا من وزارة الخارجية؛ احتجاجًا على المساعدات العسكرية التي تقدمها حاليًا إدارة الرئيس بايدن لإسرائيل: "هذا الأمر يظهر أن جميع المستويات الحكومية، من واضعي السياسة إلى منفذيها، تبذل كل ما بوسعها للإسراع بإرسال الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من تصريح الرئيس الذي ذكر فيه بأن إسرائيل تقصف غزة عشوائيًا".
وتابع قائلًا: "على الرغم من التقارير الصحفية الموسعة التي تقول إن الأسلحة التي ترسلها أمريكا لإسرائيل تتسبب بخسائر فادحة بين صفوف المدنيين، إلا أن هذا الأمر "لن يكون لحظة فخر لإدارة بايدن أو وزارة الخارجية أو وكالة التعاون الأمني والدفاعي".
ونقل الموقع شهادات عن مصدر مطلع على ما يقوم به فريق النمر، قوله إن "مجموعة الخبراء أثارت مسألة الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة باعتبارها قضية محتملة ترافق مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، إلا أن الفريق يواجه بعدم اهتمام مطلق، وأن هناك توجيهات من الأعلى للحفاظ على استمرار العملية.
وقال بول إن "فريق النمر" الجديد الخاص بإسرائيل يظهر أن جميع آليات نقل الأسلحة لا تزال غير سريعة بما فيه الكفاية بالنسبة للإدارة.
وكان البيت الأبيض قد شكل "فريق النمر"؛ استعدادًا للحرب الروسية لأوكرانيا، وفقا لصحيفة واشنطن بوست، حيث وضع الفريق بعد الغزو خطط طوارئ لكيفية الرد في حال لجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية.
موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي