البنتاغون تعول على "فريق النمر" لتسريع بيع الأسلحة لإسرائيل

كشف موقع "ذا إنترسبت" بأن وزارة الدفاع الأمريكية، تعمل على تسريع وتيرة صادرات الأسلحة إلى إسرائيل من خلال توظيف فريق من الخبراء يطلق عليهم اسم "فريق النمر"؛ بهدف تسهيل عملية نقل الأسلحة وفقًا لسجلات مشتريات اطّلع عليها الموقع.

وبحسب الموقع، فإن بعض مبيعات الأسلحة تتم من خلال مبادرة جديدة للجيش الأمريكي مصممة خصيصًا لتوفير الأسلحة لإسرائيل تسمى "مجموعة المبادرات الإسرائيلية المهمة".

ويجتمع "فريق النمر" على نحوٍ يومي مع "وكالة التعاون الأمني والدفاعي" التابعة للبنتاغون والتي تنفذ عمليات بيع الأسلحة الأمريكية وذلك من أجل تجاوز معيقات بيع الأسلحة لإسرائيل، حيث من المفترض أن يتفحص "فريق النمر"، وهو فريق استجابة سريعة يضم مجموعة متنوعة من الخبراء، العراقيل والتأخيرات المحتمل حدوثها في عمليات نقل الأسلحة بالإضافة إلى تقديم المشورة للتخفيف من حدة المشكلات.