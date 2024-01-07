نيجيريا تعلن القضاء على زعيم "داعش" في غرب أفريقيا

أعلن الجيش النيجيري، اليوم الأحد، القضاء على زعيم تنظيم داعش في غرب أفريقيا "علي با شوا"، إثر غارة جوية في ولاية بورنو شمال شرق البلاد.

وقال الجيش، في بيان، إنه "نفذ عملية جوية ضد تنظيم داعش غرب أفريقيا (إيسواب)، في كواتان ديلا بولاية بورنو، ما أدى إلى مقتل عشرات المتطرفين، من بينهم زعيم الجماعة با شوا".

وخلال السنوات الأخيرة، تحولت نيجيريا إلى هدف للجماعات المسلحة، وباتت الدولة الأفريقية عرضة لهجمات تنظيمات عدة، على رأسها "بوكو حرام" و"إيسواب".