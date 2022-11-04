كوريا الشمالية تطلق 80 قذيفة على الحدود البحرية مع جارتها الجنوبية

قالت كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، إن جارتها الشمالية أطلقت نحو 80 قذيفة مدفعية على منطقة حدودية بحرية خلال الليل، فيما تعهد وزيرا دفاع سول وواشنطن، بـ"إبداء العزم" في مواجهة وابل من التجارب الصاروخية من قبل بيونغ يانغ.

وأطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ في البحر، الخميس، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات فشل إطلاقه، مما دفع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إلى تمديد التدريبات الجوية التي أغضبت بيونغ يانغ.

وبدءا من منتصف ليل الخميس بقليل، قال جيش كوريا الجنوبية إنه رصد أكثر من 80 قذيفة مدفعية أطلقت في البحر من قبل كوريا الشمالية، فيما وصفه بأنه "انتهاك" لاتفاقية 2018 بين الكوريتين.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان، إن سول أصدرت رسالة تحذيرية لكوريا الشمالية بشأن إطلاق النار.

وخلال اجتماع في واشنطن، تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الكوري الجنوبي لي جونج سوب، بالسعي إلى اتخاذ تدابير جديدة لإظهار "عزم وقدرات" التحالف في أعقاب الاستفزازات الكورية الشمالية المتكررة، وفقا لبيان مشترك بين البلدين.

وتصاعدت التوترات إذ أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من تجارب الإطلاق الصاروخية هذا العام، بما في ذلك ما لا يقل عن 23 إطلاقا يوم الأربعاء وحده وإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أمس الخميس.

وتقول كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أيضا إن كوريا الشمالية أكملت الاستعدادات الفنية لاختبار جهاز نووي في أي وقت، فيما سيكون أول تجربة نووية لها منذ العام 2017.

في غضون ذلك، أدانت بيونغ يانغ التدريبات العسكرية للحلفاء.

وقال باك جونج تشون، سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، أمس الخميس، إن واشنطن وسول اتخذتا "قرارا خطيرا" للغاية بتمديد التدريبات، وإنهما "تخرجان" الوضع عن السيطرة.

وقال باك: "الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستكتشفان أنهما ارتكبتا خطأ فادحا لا يمكن التراجع عنه".

وقال دبلوماسيون إن واشنطن طلبت من مجلس الأمن الدولي الاجتماع علنا بشأن كوريا الشمالية يوم الجمعة، وهو طلب أيده أعضاء آخرون في المجلس هم بريطانيا وفرنسا وألبانيا وأيرلندا والنرويج.

ولطالما منع مجلس الأمن كوريا الشمالية من إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية، وشدد المجلس العقوبات على بيونغ يانغ على مر السنين في محاولة لقطع التمويل عن تلك البرامج.

ومع ذلك، انقسم المجلس المؤلف من 15 عضوا في السنوات الأخيرة حول كيفية التعامل مع كوريا الشمالية، وفي أيار/ مايو، استخدمت الصين وروسيا حق النقض (فيتو) ضد مسعى بقيادة الولايات المتحدة لفرض مزيد من عقوبات الأمم المتحدة ردا على إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية.

وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن للصين وروسيا نفوذا يمكن استخدامه لإقناع كوريا الشمالية بعدم استئناف تجارب القنبلة النووية.

وأضاف المسؤول، أنه "بينما كانت الولايات المتحدة تقول منذ مايو أن كوريا الشمالية تستعد لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ العام 2017، لم يتضح متى قد تجري مثل هذا الاختبار".

وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة بأنهم قاموا بالاستعدادات.. نعتقد أنه بإمكانهم القيام بذلك".